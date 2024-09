Le féticheur, Daouda Yattara dit ‘’Sitanè’’, est mort

Le féticheur tristement célèbre, Daouda Yattara a tiré sa révérence ce lundi 2 septembre 2024 à la suite d’une maladie à Bamako. Son décès a été confirmé par un proche de la famille qui a annoncé son inhumation prévu ce mardi 3 septembre à Markala, sa ville natale.

Daouda Yattara, communément appelé ‘’ Sitanè’’ (Satan), s’était fait une belle réputation dans le milieu de la science occulte malienne à cause de ses fétiches et le pacte qu’il avait fait avec Satan. Très populaire dans les années 2000 et 2010, il était couramment consulté par les adeptes de la science occulte qu’ils lui vouaient une croyance et espoir à ce féticheur pour résoudre leurs problèmes.

Le féticheur tristement célèbre, Daouda Yattara, a vite été trahi par ses fétiches. Pour cause, il a été attrapé par certaines de ses pratiques ignobles qui l’ont conduit deux fois en prison, où il est resté pendant des années.

Avant la deuxième arrestation, le féticheur avait déjà confié à sa famille son intention de rompre avec ses anciennes pratiques pour se convertir à l’islam et faire de l’élevage. Selon certaines sources, c’est ce qui y fit à sa sortie de prison.

Dans les images partagées sur les réseaux sociaux, Daouda Yattara a été vu avec le célèbre prêcheur Cherif Ousmane Madani Haïdara. Certaines sources soutiennent qu’il s’est vraiment converti en islam et se préparait à faire le pèlerinage avant qu’il ne soit atteint par la maladie à l’origine de son décès.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :