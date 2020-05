Message de condoléances du ministre de la communication

Le Ministre de la Communication a appris avec une grande affliction le décès survenu, ce jour 21 mai 2020, de deux de nos émérites journalistes, Messieurs Moussa Hari MAIGA de l’ORTM et Kolsia N’GARSOU de Africable Télévision, Renouveau TV et M7 TV.

Ces deux hommes de média, à la notoriété établie, qui faisaient la fierté du Mali et de l’Afrique, avaient su, par leur immense talent, dans le respect de l’éthique et de la déontologie, forgé l’admiration de tant d’auditeurs et de téléspectateurs au Mali et à travers le monde.

En cette douloureuse circonstance, le Ministre de la Communication et l’ensemble de ses collaborateurs adressent à l’ORTM, à Africable Télévision, à Renouveau TV et à M7 TV, aux parents et amis, aux confrères et consœurs des illustres disparus, leurs condoléances les plus attristées.

Puisse leur parcours servir d’exemple. Que leur âme repose en paix, à jamais, au paradis éternel de Dieu.

Bamako, le 21 mai 2020

Le Ministre de la Communication,

Chargé des Relations avec les Institutions,

Porte-parole du Gouvernement

Yaya Sangaré

Officier de l’Ordre National

