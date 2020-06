Ségou : Le gouverneur Biramou Sissoko n’est plus

L’inspecteur général Biramou Sissoko, gouverneur de la région de Ségou est décédé ce dimanche 7 juin à Bamako annonce, ce lundi, un communiqué du Ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation.

Ingénieur des Eaux et Forêts, Biramou Sissoko, était le gouverneur de la Région de Ségou depuis mars 2018. Avant de se voir confier les rênes de l’exécutif régional, il était conseiller technique au ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable.

Birama Sissoko s’est distingué par une riche carrière dans l’administration des eaux et forêts. Il a progressivement gravi les échelons : chef de section, chef de cantonnement, directeur régional des ressources forestières, fauniques et halieutiques. Son expertise le conduira comme coordonnateur national du projet de conservation et de valorisation de la biodiversité du Gourma et des Éléphants.

Le défunt gouverneur de la 4ème région administrative a ensuite été directeur général de l’Office de protection des végétaux, puis directeur national des Eaux et Forêts. Le natif de Niourdi (cercle de Nara), a aussi été président de la commission africaine FAO des forêts et de la faune sauvage et membre de la Commission mondiale des aires protégées.

Élevé aux distinctions de Chevalier de l’Ordre du mérite agricole et Chevalier de l’Ordre national du Mali, l’inspecteur général était âgé de 62 ans. Le Mali perd un valeureux cadre.

M. TOURÉ