12ème édition du Critérium de la Paix : Togola et son staff en avant pour l’essor de la petite reine !

La Fédération malienne de cyclisme, sous le leadership de son président Amadou Togola, organise ce samedi 11 mars 2023 sur le Boulevard de l’Indépendance, la 12ème édition du Critérium de la paix.

Parrainée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Mossa Ag Attaher, cette compétition est ouverte à tous les cyclistes du Mali. Les professionnels du vélo auront à parcourir une distance de 100 km entre Bamako et Kati avec 4 sprints intermédiaires y compris un Grand prix de la montagne. A travers l’organisation de cette 12ème édition du Critérium de la paix avec le soutien de ses partenaires, le Comité olympique et sportif du Mali, Moov Africa Malitel, le président du bureau fédéral, Amadou Togola et son équipe restent en première ligne pour l’essor de la petite reine.

