20e session du conseil d’administration de la Maison du Hadj : Un budget de plus de 10 milliards F CFA pour faire face aux défis de l’exercice de 2025

Le budget prévisionnel pour l’exercice 2025 de la Maison du Hadj est équilibré en recettes et en dépenses à 10 373 050 817 F CFA. Ces données ressortent de la 20e session du conseil d’administration de la Maison du Hadj tenue le vendredi 7 mars dans la salle de conférence de la structure sous la présidence du ministre des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes, Dr. Mahamadou Koné, qui avait à ses côtés le directeur général de la Maison du Hadj, Dr. Abdoul Fatah Cissé.

lusieurs points étaient inscrits à l’ordre du jour des travaux de cette 20e session du conseil d’administration de la Maison du Hadj. Au cours des travaux, il s’agissait, pour les administrateurs, d’examiner les rapports sur l’état d’exécution des activités et du budget au titre de l’année 2024, d’examiner les projets des activités et du budget 2025 ; le manuel de procédures administratives, financières, comptables et opérationnelles de la Maison du Hadj.

Les administrateurs devaient aussi se pencher sur le règlement intérieur de la Maison du Hadj. Pour ce qui est du budget de l’exercice 2025, il est équilibré en recettes et en dépenses à 10 373 050 817 F CFA. La subvention de l’Etat s’élève à 275 368 000 F CFA. Quant aux ressources propres, elles s’élèvent à 10 097 682 817 F CFA.

Pour le ministre Dr. Mahamadou Koné, l’année dernière, ils ont relevé le défi de l’adaptation au chronogramme rigoureux imposé par les Autorités saoudiennes pour l’organisation du Hadj. “Cette année, nous devons consolider nos acquis et anticiper les évolutions futures. L’utilisation accrue des technologies de l’information et de la communication est devenue indispensable. L’application ‘NUSUK’ est un outil à la base de toutes les opérations. Nous devons nous assurer que tous les pèlerins et les opérateurs sont à l’aise avec cette application”, a poursuivi le ministre Dr. Koné.

Il a salué les efforts déployés par le directeur général de la Maison du Hadj, Dr. Abdoul Fatah Cissé pour sa proactivité, notamment à travers les campagnes de sensibilisation sur le chronogramme et l’utilisation des outils numériques.

“Il est impératif de maintenir cette dynamique et de renforcer la formation des futurs pèlerins. Ainsi, le Guichet unique, qui reste ouvert toute l’année, joue un rôle essentiel dans l’inscription, l’information, la formation et la sensibilisation des candidats-pèlerins maliens. Nous devons continuer à le moderniser et à l’adapter aux besoins des usagers”, a conseillé le ministre en charge des Affaires religieuses.

Kassoum Théra

