5e session du Cigmac-Mali : La labellisation de la filière “Mangue du Mali” en question

Dans le cadre de la 5e session du Comité national de labellisation des produits locaux en indications géographiques et marques collectives au Mali (Cigmac-Mali), la Cemapi, avec l’appui du projet Pacao, a tenu un atelier de validation du règlement d’usage et du logo de la marque collective de la filière mangue du Mali. La session s’est tenue le mardi 19 décembre 2023, dans les locaux de la Cemapi.

Cette activité s’inscrit dans le cadre de la réalisation d’une série d’activités programmées par le Cemapi, avec le soutien financier du Projet d’appui à la compétitivité de l’Afrique de l’Ouest (Pacao). L’objectif visé est la promotion des marques collectives et les indications géographiques auprès des acteurs des chaines de valeur agricoles ciblées par le programme.

Selon la conseillère technique du ministère de l’Industrie et du Commerce, Mme Diarra Assa Sylla, la filière mangue représente l’un des plus importants segments agro-industriels nationaux avec un avantage compétitif international certain lié à sa réputation, sa qualité supérieure et à la période de récoltes.

Moctar Fofana, président de l’Interprofession mangue a corroboré la même idée en disant que la mangue constitue actuellement l’un des produits agricoles d’exportation les plus importants du Mali, plaçant ainsi notre pays parmi les principaux producteurs de mangues d’Afrique de l’Ouest.

Sa filière (fraiche, transformée, séchée, etc.) fait partie des filières agricoles nationales les plus structurées et organisées avec la mise en place d’une interprofession en 2011. Cette interprofession est composée de professionnels comme les pépiniéristes, producteurs, pisteurs, transformateurs, commerçant et exportateurs.

Cependant, Mme Diarra nous dira que la filière est confrontée à un certain nombre de difficultés notamment l’absence de label national permettant aux consommateurs de mangues du Mali de les identifier et de les distinguer plus facilement sur les marchés régionaux et internationaux. “Il ressort aussi des constats qu’une part importante est exportée et commercialisée sur les marchés extérieurs souvent sous le label d’autres pays”, affirmera-t-elle.

“Pour remédier à cela, faire prospérer davantage ce secteur et éviter que d’autres pays ne puissent profiter du fruit du labeur de nos producteurs et transformateurs, la Cemapi en collaboration avec le Pacao a jugé nécessaire d’accompagner les acteurs de la filière à travers la réalisation de ces activités en vue d’aboutir à l’obtention d’un label national pour la filière mangue du Mali”, a déclaré Mme Bocoum Fatoumata Siragata Traoré, directrice de la Cemapi.

L’aboutissement de ce processus sera matérialisé par la délivrance par l’OAPI, du certificat d’enregistrement de la marque collective des acteurs de la filière manque, ce qui offrira à ces derniers de nombreux avantages.

Zeïnabou Fofana

Commentaires via Facebook :