NEW YORK, 17 novembre (TASS). Le président américain Joe Biden a autorisé l’Ukraine à utiliser des missiles balistiques à longue portée fournis par les Etats-Unis pour frapper la Russie, a rapporté le New York Times , citant des responsables américains.

Le journal a souligné que cette décision avait été prise deux mois avant que Biden ne quitte la présidence. « La décision de M. Biden est un changement majeur dans la politique américaine », a-t-il écrit, ajoutant que cette décision avait divisé ses conseillers.

Selon le New York Times, ces missiles à longue portée, connus sous le nom de Army Tactical Missile Systems (ATACMS), seront utilisés contre les forces russes et nord-coréennes « pour aider l’Ukraine à défendre ses forces dans la région de Koursk en Russie ». Cependant, les responsables américains ont déclaré qu’ils ne s’attendaient pas à ce que cette mesure « modifie fondamentalement le cours de la guerre », a ajouté le journal.

Il n’est toutefois pas exclu que Biden autorise l’utilisation de missiles américains pour lancer des frappes non seulement sur la région de Koursk mais aussi ailleurs en Russie, note le New York Times. « Certains responsables américains ont déclaré craindre que l’utilisation de missiles par l’Ukraine à travers la frontière puisse inciter le président russe Vladimir Poutine à riposter par la force contre les États-Unis et ses partenaires de la coalition », note le New York Times.

Le président russe Vladimir Poutine a qualifié de « grave » la diffusion par Séoul de « photos satellites » montrant la présence de militaires nord-coréens en Russie. Il a toutefois souligné que les militaires de l’OTAN étaient depuis longtemps directement impliqués dans le conflit ukrainien. Il a également souligné que le traité de partenariat stratégique entre Moscou et Pyongyang incluait une clause sur la défense commune.

