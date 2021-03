Communiqué des organisations faitières des médias réunies au sein de la Maison de la Presse suite au décès Adam Thiam

C’est avec une grande tristesse que les faitières des medias, réunies au sein de la Maison de la Presse, ont appris la disparition de Adam Thiam, conseiller à la communication de la Présidence de la République.

Homme de grande culture, sage, disponible, sociable et surtout humaniste, notre regretté confrère était des rarissimes plume et voix au service de la nation malienne, au delà, en Afrique et dans le Monde. Nous perdons un valeureux journaliste qui est resté égal à lui-même malgré les hautes fonctions qu’il a occupées au Mali et en Afrique.

A cette douloureuse circonstance, les organisations faitières réunies au sein de la Maison de Presse, de par ma voix, présentent leurs condoléances les plus émues à la famille, proches et amis du défunt et prient Allah le Tout Puissant pour le repos éternel d’Adam Thiam dans son Aljanatul Firdaoussi.

Amina

Dors en paix, digne Journaliste !

Président du Comité de Pilotage

Bandiougou Dante

