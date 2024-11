Il a débuté sa nouvelle vie par un but, une victoire et un trophée, le 14 août dernier au stade national de Varsovie. Un mois après sa présentation en grande pompe à Bernabeu. Pour son premier match officiel avec le Real Madrid, Kylian Mbappé s’est montré décisif face à l’Atalanta Bergame lors de la Supercoupe d’Europe (2-0). De quoi lancer parfaitement son aventure en terre merengue… mais trois mois plus tard, l’euphorie est un peu retombée autour de l’attaquant français.

La presse espagnole dresse ce jeudi un bilan contrasté de ses cent premiers jours sous le maillot blanc. Aligné en pointe par Carlo Ancelotti, l’avant-centre de 25 ans (il fêtera ses 26 ans le 20 décembre) a inscrit huit buts et délivré deux passes décisives en 16 apparitions (toutes compétitions confondues). Un rendement en baisse par rapport à ses statistiques au PSG. “Kyky” n’a d’ailleurs marqué qu’une seule fois en quatre sorties en Ligue des champions (contre Stuttgart lors de la première journée).

Ancelotti veut continuer à l’aligner dans l’axe

Auteur de prestations en demi-teinte, parfois même sans éclat, le capitaine des Bleus, non-retenu par Didier Deschamps lors des deux derniers rassemblements de l’équipe de France, n’a trouvé le chemin des filets qu’une fois lors des six dernières journées de Liga (il en a disputé quatre). En cause, notamment, son positionnement dans l’axe, qui ne lui réussit pas tellement jusqu’à présent.

Son entente avec Vinicius Jr, installé sur l’aile gauche, est également au centre des interrogations. Mais selon AS, l’ancien Parisien va devoir s’y faire, d’une manière ou d’une autre. “Condamnés à s’entendre”, titre le quotidien madrilène, avec une photo de Mbappé et Vinicius Jr. “Ancelotti a décidé de maintenir Vini sur l’aile gauche et Mbappé en tant qu’avant-centre”, précise le journal. “Il est convaincu que la formule fonctionnera et permettra au Français de donner sa meilleure version.”

“Mbappé s’est réfugié dans le travail afin de retrouver l’étincelle”

Une tendance confirmée par Marca. L’autre média pro-Real assure que les débuts poussifs du nouveau n°9 ne suscitent “pas d’inquiétude au sein du club”. Ceux qui le côtoient au quotidien n’auraient “aucun doute sur son potentiel spectaculaire”. Même si le visage en compétition n’est pas à la hauteur des attentes, Mbappé aurait conquis la Casa Blanca dans l’intimité du centre d’entraînement à Valdebebas. “C’est un joueur énorme”, souffle-t-on en interne.

Depuis sa non-convocation avec les Bleus pour affronter Israël et l’Italie la semaine passée en Ligue des nations, le champion du monde 2018 “s’est réfugié dans le travail afin de retrouver l’étincelle perdue”. Ancelotti lui maintient sa confiance car “il a besoin de sa star pour tous les grands rendez-vous qui l’attendent jusqu’à la fin de l’année”, précise Marca, qui conclut sur une note positive: “Mbappé a la capacité de redresser le cours de son aventure après cent premiers jours qui ont laissé un peu froid le peuple madridista”.

Article original publié sur RMC Sport

