Conseil National de Transition : De nouveaux réseaux et groupes d’amitié en appui à la diplomatie malienne

Dans un contexte mondial où les relations internationales sont de plus en plus cruciales, les parlementaires maliens sont déterminés à relever des défis. Ils ont décidé d’accentuer leurs efforts diplomatiques par la création de plusieurs réseaux et groupes parlementaires d’amitié, de fraternité et de coopération. Leur officialisation s’est déroulée lors de la séance plénière du 14 novembre 2024, sous la houlette de l’Honorable Djikiné Hatouma Gakou, 2ème Vice-Présidente du CNT.

En tant qu’entités destinées à entretenir et développer des relations avec les parlements de pays étrangers, le but de leur création est de favoriser les échanges et de mieux comprendre les pratiques législatives de chaque pays. Avec un rôle de relais entre les gouvernements, les institutions et la société civile des pays partenaires, lesdits groupes sont composés de parlementaires partageant un intérêt commun pour un pays spécifique

Au total quatre nouveaux réseaux ont vu le jour, dont le ⁠Réseau des parlementaires maliens pour la défense et la protection des personnes vivant avec un handicap (RDPPH), le ⁠Réseau des parlementaires maliens pour le suivi des processus électoraux (RPSPE), le ⁠Réseau des parlementaires maliens pour la lutte contre le VIH/SIDA et le ⁠Réseau des parlementaires maliens pour la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent au Sahel.

En plus de ces différents réseaux, les membres de l’organe législatif de transition ont également donné leur accord à la création de Groupes d’Amitié, notamment Mali-USA, Mali-Mauritanie, Mali-Burkina Faso, Mali-Russie et Mali-Turquie. Cette autre initiative vise à renforcer les relations diplomatiques et à accroître la coopération entre pays sur des sujets d’intérêt commun.

Et ça n’est pas tout. Les membres du CNT ont souscrit par ailleurs à l’événement de réseaux thématiques multilatéraux autour de questions globales comme la santé, la gouvernance, le climat, la sécurité ou les droits humains, avec comme objectifs de faciliter les collaborations transnationales et de partager les innovations législatives dans ces domaines respectifs. Et selon les explications de l’Honorable Djikiné, ces groupes et réseaux offrent des espaces pour des discussions informelles, qui peuvent souvent faciliter des progrès diplomatiques formels. Quant à leurs membres, ils sont appelés à jouer des rôles cruciaux dans la médiation de conflits ou la négociation d’accords.

La plénière a pris acte de la création des différents réseaux et groupes d’amitié par acclamation. Et l’Honorable Djikiné Hatouma Gakou d’exhorter les membres des nouveaux instruments parlementaires à la muse en place de leurs bureaux respectifs et à l’élaboration de leurs plans d’actions.

Amidou Keita

