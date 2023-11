Coopération Internationale : Le Président du CESEC-Mali reçu en audience par son homologue Algérien

En séjour à Alger, en Algérie dans le cadre du 12è congrès de l’Organisation de l’Unité syndicale africaine (L’OUSA), le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Monsieur Yacouba KATILE, a été reçu en marge des travaux, en audience par son homologue, Monsieur Mohamed Bouchemak KHELLADI, Président du Conseil national économique, social et environnemental Algérien, le 19 novembre dernier. Ladite audience a enregistré la présence de l’Ambassadeur du Mali à Alger, Son Excellence, M. Mahamane A MAÏGA.

Les deux personnalités ont fait un large tour d’horizon sur des questions d’intérêt communs. Les sujets relatifs à leur participation aux récentes activités de l’Association internationale des conseils économiques et sociaux et Institutions similaires (AICESIS) et de l’Union des Conseils économiques et sociaux et Institutions d’Afrique (UCESA), respectivement à Moscou (Fédération de Russie) et à Beijing, en République populaire de Chine, ont été également passés en revue. Monsieur KATILE est revenu au cours des échanges, sur les missions, composition, fonctionnement et perspectives de son institution. Il a expliqué l’une des missions phares du CESEC, consistant à collecter des attentes, des besoins et problèmes des populations (de l’intérieur et de ceux établis à l’extérieur), à l’attention du Président de la République, du Gouvernement et de l’Assemblée nationale. En retour, le Président du Conseil national s’est réjoui de cette visite de son homologue du Mali, M. Yacouba KATILE. Il a, ensuite, relevé des similitudes entre les missions et vocations des deux institutions.

C’est ainsi qu’aux termes des échanges, les deux parties ont convenu de raffermir davantage leurs liens de coopération par le biais des visites d’échanges d’expériences, la mise en place d’une commission en vue de mener des réflexions sur des questions d’intérêt communs particulièrement sur l’épineuse question de l’immigration. La partie malienne a été retenue pour procéder à des propositions des thématiques sur lesquelles les Assemblées consultatives vont se pencher.

Il faut noter que pour un meilleur ancrage institutionnel devant faciliter le développement des liens de coopération, un Mémorandum (instrument juridique) sera rédigé paraphé dans les jours à venir par les deux Institutions.

