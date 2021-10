Dr. Modibo Soumaré, président de l’AFD tance le Premier ministre : «Choguel ne devrait pas parler à l’ONU comme à la Bourse de Travail»

Le Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga, ne devrait pas parler à la tribune de l’organisation des Nations Unies comme il parle à la Bourse de Travail ou au Boulevard de l’Indépendance. C’est l’avis de Dr Modibo Soumaré, président de l’AFD.

Pour le président de l’Alliance des Forces démocratiques-AFD (ex-URP), Dr Modibo Soumaré, le discours du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga à la tribune des Nations Unies devrait ajuster nos objectifs et définir ce qu’on veut faire en accord avec la classe politique et le peuple malien. « Moi à la place du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga, je ne parlerais pas devant une Assemblée Générale des Nations Unies comme si je parlais devant une foule à la Bourse du Travail. Je ne parle pas à la télé comme je parle au siège de mon parti AFD », nous confie Dr Modibo Soumaré.

Pour le président Soumaré, « on ne change pas de direction fondamentalement et radicalement au peuple et à un Etat sans mandat. Il y a lieu de s’interroger sur la légitimité du mandat avant d’engager le pays dans des directions hasardeuses et incertaines ».

A en croire Soumaré, « la gestion d’un pays n’est pas jouée à la Bourse ni à la loterie. Choguel a fait un discours adapté au Malien de la rue qui n’est pas au fait des enjeux énormes auxquels nous devons faire face. Pour un homme averti, de surcroît politique, c’est une grosse bourde qui expose notre pays et le met en porte-à-faux avec les partenaires qui se sont battus durant des années aux côtés du peuple malien ».

URP devient l’AFD

C’est officiel depuis le 2e congrès de l’URP tenu le 18 septembre 2021. L’URP devient AFD. Pour son président, Dr Modibo Soumaré, ce changement de nom est intervenu suite à un travail de réflexion de la commission scientifique du congrès, après l’adhésion de plusieurs associations au parti et pour faire un logo beaucoup plus collé à la nouvelle évolution du parti. Cela a amené avec l’ensemble des délégués, à évoluer vers l’appellation AFD (Alliance des forces démocratiques). Alors l’URP devient l’AFD.

Drissa Togola

Commentaires via Facebook :