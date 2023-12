Droits Humains et Bonne gouvernance : L’ONG ASRAD outille une soixantaine de jeunes

L’ONG ASRAD initie un séminaire de formation de 3 jours à l’intention de 60 jeunes des régions et du district sur la thématique ‘ Droits de l’Homme et la Bonne gouvernance’. Le Chef de Cabinet du ministère de la Justice et des Droits de l’homme, Garde des Sceaux, a procédé ce lundi 11 décembre 2023 à l’ouverture des travaux au Grand hôtel de Bamako en présence du partenaire financier de la formation, l’Ambassade du Luxembourg au Mali représenté par sa Chargée d’Affaires, Marie -Anne Marx.

Ils sont 60 jeunes venus de Bamako et des 19 régions du Mali à participer à cette formation de 3 jours sur le thème « Droits de l’Homme et la Bonne gouvernance » avec au programme des présentations sur l’éthique, la transparence, la participation citoyenne, et les mécanismes de protection des droits fondamentaux, le rôle des médias sociaux dans le renforcement des capacités , la promotion des droits humains et la bonne gouvernance au niveau local, le plaidoyer , la bonne gouvernance du système universel.Introduisant la session, le président de l’ONG ASRAD, Kaminè Doumbia, après ses mots de bienvenue, a insisté sur la pertinence et le bien-fondé de la formation. Qui réunit des jeunes leaders venant des différentes localités du Mali mais qui ont en commun leur engagement envers les principes fondamentaux des droits de l’homme et de la bonne gouvernance. Des valeurs, intrinsèquement liées à la construction d’une société juste, équitable, et prospère, qui constituent les piliers sur lesquels repose la quête collective d’un avenir meilleur, selon ses dires.

Poursuivant, M. Doumbia a vivement salué l’Ambassade de Luxembourg au Mali pour son appui financier et son soutien qui ont permis la concrétisation de ce séminaire. Ses remerciements sont également allés à l’endroit de la formatrice Murielle Genis de Youths for Human Right Belgique pour sa disponibilité.

Dans son allocution, la Chargée d’Affaires à l’Ambassade du Luxembourg au Mali, Marie- Anne Marx, a signifié l’importance de la promotion et du respect des droits de l’homme et la gouvernance pour le Royal de Luxembourg. Toute chose qui justifie le financement de cette formation à hauteur de 8, 3 millions de F CFA en droite ligne aux engagements du Royal de Luxembourg pour les droits de l’homme et la bonne gouvernance.

Le représentant du ministre de la justice, Hamidou Daou en procédant à l’ouverture du séminaire, a félicité ASRAD et l’Ambassade du Luxembourg au Mali pour leur soutien aux efforts du gouvernement du Mali. « Ces jeunes seront ainsi initié aux fondamentaux des droits de l’homme toute chose qui présente de nombreux avantages quand on sait qu’ils sont appelés à devenir les gardiens de la justice, les défenseurs des droits de l’homme et les architectes de la bonne gouvernance dans le Mali de demain à devenir des acteurs du changement dans leurs communautés respectives », dira-t-il.

Au terme de la formation, les participants seront dotés d’outils pratiques sur les droits de l’homme, selon les explications de la formatrice.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :