La nomination de Dr. Boubou Cissé à la Primature est le signe qu’IBK se réconcilie avec sa jeunesse. En effet, depuis sa prise de fonction, il a pairé sur la jeunesse. A plusieurs reprises, il n’a pas eu la main heureuse, ce qui a semblé le faire revenir sur sa décision. Mais, assurément, l’arrivée de Dr. Boubou Cissé est une nouvelle gageure pour la majorité de la population malienne.

A chaque constitution de gouvernement, quand les sexagénaires sont mis en avant, les cris d’orfraies débordent des salons et des chaumières.

La nomination de Boubou est un signe de réconciliation et un défi. La réussite de Boubou serait le signal que la jeunesse malienne peut. A ce titre donc, il ne s’agit pas d’un challenge pour le docteur Cissé, mais, bien un défi de génération.

Le magistère, il est vrai, démarre sous de bons auspices : l’école reprend, le gouvernement a été largement ouvert et presque unanimement, chacun a reconnu la qualité et la valeur intrinsèque des hommes et des femmes qui le composent. Mieux, le dialogue national, reconnu par tous comme le socle de la réconciliation et du retour de la paix au Mali reprend, avec plus de confiance entre les acteurs.

Déjà, on peut parler d’une osmose entre le président et son nouveau Premier ministre : il n’y a pas de grains de sable dans les rouages et les deux niveaux travaillent en bonne intelligence. L’avantage de Dr. Boubou est d’avoir été là depuis le début. Cela, ajouté à ses valeurs intrinsèques font qu’il peut bien faire l’affaire de Koulouba, et réussir la mission à lui assignée. En tout cas, ceci est un défi à toute la jeunesse malienne.

Cette réussite générationnelle devra se mesurer à l’aune de la lutte contre l’insalubrité à Bamako, les inondations, la lutte contre le chômage et l’insécurité, le retour de la paix et de la cohésion, la stabilité. Au temps de chantiers prioritaires, au temps de défis.

Alexis Kalambry

