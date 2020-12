Le Conseiller technique en charge de l’eau du département de l’Energie et de l’Eau a procédé ce jeudi 17 décembre à l’ouverture des travaux de l’atelier organisé par le PCA-GIRE pour identifier et adopter le mécanisme de coordination de la police de l’eau. La rencontre s’est tenue dans l’espace ‘ Escale Gourmande ‘en présence du directeur national de l’hydraulique et de la coordinatrice nationale du PCA-GIRE (programme conjoint d’appui à la gestion des ressources en eau).

Ces dernières décennies, le secteur de l’eau a connu d’importantes réformes en matière de législation dont la loi portant sur le Code de l’Eau de 2002. Et cette loi fixe les règles de protection et d’utilisation des ressources en eau, cependant comme souligné par le directeur national de l’hydraulique Monsieur Yaya Boubacar, des insuffisances ont été relevées dans la mise en œuvre de ladite loi d’où l’élaboration d’un avant-projet de loi qui met un accent particulier sur la police de l’eau . La police de l’eau est donc un élément essentiel de la gestion de l’eau, un élément capital pour la GIRE car elle va permettre le respect et la protection des ressources en eau.

Le présent atelier a donc pour objet d’identifier et d’adopter le mécanisme de coordination de la police de l’eau , et de réfléchir afin d’ aboutir à un choix consensuel sur le service qui aura la charge de la coordination de cette police de l’eau dont la mission fédère les interventions de la police administrative et de la police judiciaire .

Le représentant du ministère de l’Eau Drissa Samaké et le directeur de l’ hydraulique assurent que l’administration se servira des recommandations issues de la rencontre en vue de prendre les mesures disponibles pour mieux accompagner la mise en place d’une police de l’eau fonctionnelle veillant sur nos ressources en eau.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

