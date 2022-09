La cérémonie de lancement et de dédicace du livre, “Historiettes sur la vie conjugale et l’amitié” d’Abdoul Karim Kéita s’est tenue le samedi 27 août 2022 à la Bibliothèque nationale. L’œuvre de 80 pages, éditée par L’Harmatan, s’adresse aux personnes de tout âge.

Cette activité a été marquée par la présence de plusieurs personnalités du pays, des hommes de lettres, des journalistes et artistes. “Historiettes sur la vie conjugale et l’amitié” traduit l’importance pour l’auteur des valeurs sociétales telles que l’amour du prochain, la solidarité et l’entraide. “Les péripéties de la vie conjugale d’Amadou, l’orphelin”, raconte l’histoire d’Amadou, recueilli par son oncle qui lui propose sa fille en mariage. Mais, les caprices de sa cousine vont l’amener à se remarier et la cohabitation des deux épouses ne sera pas de tout repos. “Une amitié sans faille” présente Zankè et Ntji, deux garçons du même âge inscrits dans la même école. Leur différence de milieu social n’aura pas raison de leur amitié.

S’agissant des motivations qui ont poussé l’auteur à écrire ce livre, Abdoul Karim Kéita a fait savoir qu’il avait commencé au tout début par un broadcast en langue bambara qu’il publiait sur YouTube. Mais l’auditoire voulait qu’il en fasse un livre. C’est ainsi, dit-il, “qu’il s’est lancé dans cette aventure. Et surtout, je me suis dit que si je l’écris en français même d’autres pays pourront le lire”, souligne-t-il. Selon l’auteur, deux thèmes sont abordés dans ce livre à savoir l’histoire sur la vie conjugale et l’amitié entre deux jeunes, l’un issu d’une famille pauvre et l’autre d’une famille riche. Pour lui, le message qu’il souhaite véhiculer, c’est un changement de comportement, c’est-à-dire renouer avec les valeurs ancestrales maliennes. “Nous avons laissé nos valeurs ancestrales au profit de l’Occident. Que les enfants reviennent à nos anciennes valeurs. Il s’agit de l’amour, la cohésion sociale, l’entraide”, précise-t-il.“Je demande aux Maliens et Maliennes de faire la promotion de ce livre qui parle de nos valeurs sociétales. Il est temps qu’on inculque nos valeurs ancestrales à nos enfants”, soutient-il.

Maff. Diarra

