Chaque année les cultivateurs maliens sont confrontés à des problèmes d’engrais. Depuis l’avènement de la transition au Mali les paysans sont à la recherche des intrants et le constat est que soit il y’a pénurie d’engrais soit les prix sont énormes, soit ils sont de mauvaise qualité. A cette crise est venue s’ajouter cette année la rareté de pluies qui vient aggraver la situation. Malgré cette difficulté les paysans sont à pied d’œuvre pour au moins atteindre leurs objectifs. Malgré la promesse faite par le gouvernement de la Russie les choses n’ont pas avancé d’un iota.

Cette année, le démarrage tardif de la saison des pluies menace déjà la saison agricole qui émerge avec la pénurie d’engrais conséquence de la guerre Russo-ukrainienne. Les paysans qui se plaignent de plus en plus de la non disponibilité de l’engrais, semblent être en colère contre le gouvernement, à cette situation catastrophique d’engrais et autres intrants agricole vient s’ajouter la crise de pluie. En effet, au Mali, la saison des pluies commence habituellement en mai et dure jusque fin octobre. La pluie irrigue les champs de céréales telles que le mil, le sorgho et le maïs, qui ont besoin de beaucoup d’eau pour pousser. Mais pour cette année on observe une rareté de pluie qui inquiète, surtout qu’en ce mois d’août où il devrait pleuvoir abondamment. Il faut savoir que la pluie est indispensable pour nos paysans car nous n’avons pas d’autres moyens modernes pour arroser nos céréales. Elle contribue au développement et évite la famine sous nos tropiques. Ne dit-on pas que l’eau est source de vie, donc sans la pluie c’est encore plus difficile d’atteindre l’autosuffisance alimentaire. L’hivernage compte beaucoup pour les agriculteurs maliens, car il détermine la réussite des cultures. Mais malheureusement cette année, l’inquiétude es grande, car la rareté de la pluie risque de provoquer la sécheresse et jouer sur la productivité céréalières et la sécurité alimentaire de de la population.

Depuis la guerre ukrainienne l’engrais comme d’autres produits sont devenus rares. Malgré la relation entre le Mali à la Russie grand producteur d’engrais, la situation va de mal en pire. La question que beaucoup se posent est celle de savoir si le marché des engrais est octroyé aux fournisseurs qui le méritent. Car un petit sondage auprès des paysans prouve à suffisance qu’il y a problème dans l’octroi du marché d’engrais. Donc cette situation préoccupe les agriculteurs, car ce manque d’approvisionnement aura certainement un impact sur le rendement des cultures.

En somme, le gouvernement doit tout mettre en œuvre pour sauver cette campagne agricole au grand bonheur de la population qui souffre déjà de la cherté de la vie.

Oumou SISSOKO

