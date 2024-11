Saisie de 1,27 millions d’euros à l’aéroport de Bamako: Un coup de filet réussi des douanes maliennes

Les douanes maliennes, grâce à une vigilance accrue, interceptent une tentative de transfert illégal de fonds à l’aéroport international Président Modibo Keita.

Le Mali, engagé dans une lutte sans relâche contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, reste un point stratégique pour les autorités douanières. À l’aéroport international Président Modibo Keita, les contrôles de plus en plus rigoureux ont permis de réaliser des saisies importantes de devises et de marchandises interdites. Une récente opération en date du 18 novembre 2024 illustre bien l’efficacité de ces dispositifs de sécurité.

Ce jour-là, l’Antenne de ciblage de la Direction du Renseignement et des Enquêtes douanières a intercepté deux paquets renfermant la somme impressionnante de Un Million Deux Cent Soixante Dix Milles (1 270 000) Euros. Les fonds, soigneusement dissimulés, étaient détenus par un ressortissant malien ciblé par les services douaniers. Pour échapper aux contrôles, le suspect avait fait appel à un complice, un individu en possession d’un badge d’accès. Cependant, ce dernier a tenté de fuir lorsque la situation a dégénéré, mais il a rapidement été appréhendé par les autorités.

Cette saisie s’ajoute à une longue liste d’opérations réussies par les services douaniers, qui ont également neutralisé des trafics de cocaïne, de cannabis, de médicaments contrefaits et d’autres substances dangereuses telles que le cyanure et le mercure. Cette action coïncide avec le 12e Forum des agents des douanes de l’UEMOA, dont le thème est « les frontières fragiles » dans un contexte marqué par le terrorisme et la criminalité organisée.

Cette saisie exemplaire témoigne de l’efficacité des services douaniers maliens dans la lutte contre les flux financiers illicites et les activités criminelles. Elle illustre également l’importance d’une coopération régionale renforcée pour sécuriser les frontières dans un environnement mondial de plus en plus complexe et menacé par le terrorisme.

