Tennis de Table : Franc succès pour la 1re édition du tournoi Moov Africa Malitel

La 1re édition du Tournoi Moov Africa Malitel de tennis de table, s’est tenue le samedi 2 septembre 2023 au Pavillon du stade Omnisports Modibo Kéita. Elle a connu la participation de 54 jeunes athlètes dont 26 filles, répartis entre 6 catégories entre autres : les poussins garçons, les minimes garçons, les cadettes filles, les cadets garçons, les juniors filles et les juniors garçons. Le public a eu droit à six matches de finales très engagés soit une finale par catégorie. C’était en présence des représentants du Cnosm et de Moov Africa Malitel, respectivement Abdoul Wahabou Zoromé et Cheick Ahmed Tidiane Kane et du président de la Fédération, Abdoulaye Sidibé, ainsi que les amateurs de la discipline.

La remise des prix aux gagnants des différentes finales a sanctionné la fin de la cérémonie.

Félicitations aux vainqueurs et vivement la 2e édition !

