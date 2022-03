Depuis un certain temps, le Parena de Tiébilé Dramé est en porte-à-faux avec la vision, voire la logique des Maliens. Au lieu de ressaisir et regarder dans la même direction que la population lambda, Tiébilé et son parti restent stéréotypés sur leur vision. Que veut le Parena ?

Le 1er février 2022, le Parena a adressé au président de la Transition, au Premier ministre et au président du CNT, un mémorandum intitulé : ‘’ se parler, se donner la main et renouer avec nos voisins’’. Ce document contenait des propositions que le Parena estimait être meilleures pour sortir de l’isolement et de la crise.

Ce document est resté lettre morte, car les autorités, qui sont au même diapason que les Maliens, sont dans la logique de résolution de la crise sécuritaire. Oui la crise sécuritaire dont le chemin amorcé par les autorités de la transition pour sa résolution semble être le meilleur. La peur a changé de camp et une cuisante défaite est en train d’être infligée à l’ennemi. Pourquoi ne pas soutenir cette lancée des autorités en lieu et place d’une quelconque élection voire une quelconque recherche de solutions à la situation économique ?

Pourtant, le Parena reste cramponné sur la vision de l’extérieur. ‘’L’expert indépendant des Nations-Unies a noté, à l’issue de sa dernière visite au Mali, des progrès en matière de sécurisation du territoire. L’attaque du Jnim, le 4 mars, contre le camp de Mondoro (Douentza), les allégations d’exactions dans le périmètre Dogofry-Diabaly-Nampala et le long de notre frontière avec la Mauritanie, les exécutions sommaires perpétrées par l’Eigs à Tessit (Ansongo), Tamalat et Insinanane (Ménaka) rappellent que la situation reste fragile et requiert la mobilisation générale des énergies de toute la Nation’’.

Peut-on faire des omelettes sans casser les œufs ? Qui connait la situation sécuritaire compliquée au Mali, doit s’attendre à ces attaques. Devons-nous prendre ces attaques comme une situation fragile, lorsque l’on sait que les villages entiers ont été rayés de la carte sous un régime dont le Parena est comptable de la gestion. Ce que les Maliens ont vécu sous le régime d’IBK n’est pas faisable aujourd’hui avec la montée en puissance de l’armée. ‘’Gloire à l’armée, nous vous soutenons et aucune attaque ne peut ou ne doit saper votre moral, encore moins les Maliens ‘’, dit un Malien.

La recherche de la solution économique n’est pas à l’ordre du jour chez les Maliens. Toute chose que les membres du Parena doivent comprendre. Les sanctions économiques que la Cedeao a infligées aux Maliens est de nature à anéantir le Mali et non à solutionner la crise des Maliens. Des situations atténuantes sont aujourd’hui l’alternative que souhaitent les Maliens. Certes les recettes que proposent le Parena et ses complices sont vraiment caduques en ce sens qu’ils devraient faire ces mêmes propositions au gouvernement d’IBK pour éviter la situation actuelle du pays.

Comptons d’abord sur nos propres forces, apportons une solution à la malienne aux crises que traverse le Mali, telle est et demeure la ligne que les Maliens veulent emprunter au lieu de penser que la solution pouvait venir de la visite touristique de Goodluck Johnattan.

Le Parena propose des réflexions afin d’apporter des solutions. C’est ainsi qu’une séance de travail a été organisée dans ce sens, le samedi dernier. Pourtant le Parena n’était pas d’accord pour les Assises nationales de refondation. Les ANR n’étaient-elles pas souveraines que les séances de réflexion que font le Parena et ses complices. De toutes les façons, les Maliens ont les yeux rivés sur les faits et gestes de tous les partis politiques.

Bissidi SIMPARA

