A l’invitation de la fondation Twindi, Yacine Badian Kouyaté, fils de Seydou Badian Kouyaté, a animé une causerie-débat des jeunes. L’évènement a lieu, ce mardi 13 juin 2023, au Mémorial Modibo Keita. Sous le thème : « L’importance de la Science et de la Culture dans un contexte de refondation globale d’une Nation ».

Ancien étudiant en histoire culturelle, Yacine Badian Kouyaté est titulaire d’un doctorat en biologie moléculaire de l’université de Californie. Face à la jeunesse, le scientiste et éducateur a survolé plusieurs sujets notamment les questions de langues nationales et de laïcité qui occupent les débats en cette veille de référendum. Mais auparavant, Yacine Badian Kouyaté a fait le lien entre la science et la culture.

La culture, explique-t-il, définit qui nous sommes, alors que la science nous permet d’évoluer dans la société. Selon le conférencier, on ne finit pas d’apprendre. « Ça ne s’arrête pas à l’université, c’est au quotidien qu’on apprend » a-t-il déclaré. Aujourd’hui, ajoute-t-il, il est possible d’avoir un potager chez chaque Malien comme c’était le cas auparavant dans les familles. « L’apprentissage du jardinage pourrait se faire avec les téléphones et les ordinateurs que nous avons», a-t-il affirmé.

Pour l’éducateur, le vrai défi au Mali, c’est de faire comprendre aux jeunes qu’ils doivent créer leur propre travail. Malheureusement, ils sont aujourd’hui conditionnés à travailler pour quelqu’un. Sur la question des langues nationales, Yacine Badian Kouyaté estime que notre problème, ce n’est pas la langue.

Ce n’est pas une langue étrangère qui détruit notre culture, il faut plutôt préserver les rituels. L’erreur, selon le conférencier, c’est de chercher à comprendre une langue en la comparant à une autre langue. Chaque langue est spécifique. On doit plutôt essayer de comprendre chaque langue, en l’étudiant de façon sémantique à l’université.

Sans langue de bois, Yacine Badian Kouyaté affirme que la laïcité est un faux débat au Mali. Le Mali dit-il a été fondé par les dozons. Toutes les autres religions sont arrivées après. Aujourd’hui, le djihadisme se répand et surfe sur une vague d’ignorance faisant parfois croire que tout ce qui occidental est « pêché ». « Ils oublient même que le micro par lequel, il prêche est occidental », conclut Yacine Badian Kouyaté.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

