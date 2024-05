Les institutions financières internationales ont-ils anticipé en prévenant un besoin alimentaire du Mali ? Tout porte à le croire, à en juger par le péril qui guette le centre du Mali. Dans la plupart des contrées de ce grenier du pays, les terroristes n’auraient peut-être plus à brûler des cultures. Et pour cause : nos témoignages rapportent que la mauvaise campagne agricole s’annonce par l’état d’arbres fruitiers littéralement incendiés sous l’effet et l’intensité du soleil. Il s’agit notamment des nérés et des karités dont le rendement est manifestement compromis. Il va sans dire des céréales qui pourrait moins résister à la canicule exceptionnelle qui éprouve cette année autant les humains que le cheptel et es cultures. Les seuls êtres qui arrivent à braver la forte chaleur paraissent visiblement les criquets pèlerins qui commencent à végéter dans la zone au point d’annoncer le péril d’une redoutable invasion acridienne sur la prochaine campagne agricole. Pour l’heure, ce sont les arbres fruitiers qui en subissent les attaques. Les paysans de nombreuses contrées de la région de Segou, confie-t-on, observent impuissants le ravage de la flore fruitière par les colonies de granivores.

Youssouf Toloba dans une logique de désobéissance au DNIM

Le leaders de Dan Nan Ambassagou ne se reconnaît visiblement pas dans les conclusions du Dialogue Inter-Maliens en rapport avec les milices d’autodéfense. Il est question, en effet, dans le cadre de la recherche de la paix, de procéder à la dissolution de tous les groupes armés autoproclamés comme supplétifs de l’armée régulière. Mais la mesure pourrait se heurter à une fin de non-recevoir de la part de Youssouf Toloba. L’intéressé a donné de la voix dans le sens de la désobéissance à toute tentative de désarmement en invitant toute la confrérie des chasseurs du Centre de lui emboîter le pas. Et ça n’est pas une offre d’intégration dans les rangs de l’armée régulière qui pourra l’en dissuader, selon toute évidence. Le célèbre dépositaire de la tradition estime que ça n’est pas la vocation des Donsos d’intégrer les rangs et attire en même temps l’attention de ses pairs sur le sens de leur engagement. En clair, Youssouf Toloba ne bouge d’un iota sur les principes au nom desquels il avait jadis fait échec aux tentatives précédentes de désarmer sa milice : tant que l’armée régulière ne donnera pas des assurances de sécurisation des différentes contrées sous menace terroristes, un désarmement ne sera pas à l’ordre du jour.

