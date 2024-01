Brèves : Binationaux : La mise en garde de Moussa Mara

Dans un post Facebook, Moussa Mara a alerté sur la situation des Maliens possédant la double nationalité lorsque ces derniers voyagent par la voie aérienne. Dans ladite publication, l’ancien Premier ministre a mis en garde contre “le refoulement de nos compatriotes binationaux à l’aéroport de Bamako au motif qu’ils ne disposent pas de documents de voyage en règle ! Je demande aux autorités de faire attention à ne pas envoyer un message de rejet à la diaspora qui est si utile pour le Mali. Retenons le principe qu’un Malien doté de la preuve de sa nationalité ne soit jamais empêché de pénétrer sur le territoire national et gérons cette question avec intelligence et humanité”.

Services publics : Le retard et l’absentéisme agacent le ministre

Face à une fréquence de retard et d’absence considérable dans les services publics, le ministre du Travail et de la Fonction publique a interpellé les chefs de service afin de régler cette situation. Dans sa lettre d’interpellation, le ministre Fassoun Coulibaly déclare que son attention a été attirée sur le non-respect des horaires légaux de travail et un absentéisme de plus en plus élevé dans les services publics surtout avant et après les jours de fêtes légales et les jours déclarés fériés, chômés et payés et que cette situation devient de plus en plus préjudiciable aux intérêts des citoyens, usagers des services publics. Il a ensuite fait savoir que cet état de fait déplorable exige un changement de comportement qui passe par une prise de conscience citoyenne et civique et professionnelle rappelant au passage que l’article 12 du statut général des fonctionnaires précise que “le fonctionnaire a le devoir d’occuper le poste qui lui est confié. Il est tenu de respecter ponctuellement l’horaire de travail et d’accomplir personnellement et avec assiduité toutes les obligations qui lui imposent l’exercice de ses fonctions”. Ainsi, le ministre Fassoun Coulibaly demande à tous les chefs de service la mise en place de mécanismes permettant de contrôler le retard et l’absentéisme des agents dans les services publics.

Education : Deux enseignants libérés des mains de leurs ravisseurs

Enlevés par des hommes armés non identifiés, le directeur de l’école de Tiélan Siaka Coumaré et son adjoint Lassine Traoré de la circonscription pédagogique de Macina (région de Ségou) ont été libérés des mains de leurs ravisseurs. Sans entrer plus en détail, le ministère de l’Education nationale a déclaré qu’il se réjouit de la libération des deux enseignants avant de saluer toute la communauté éducative et toutes les personnes impliquées dans cette libération. Après le rapt, le ministère avait assuré que toutes les actions seront prises pour que les otages soient libérés. Chose désormais faite.

OMVS : Les ministres en conclave à Bamako

En fin de semaine passée, l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) était en conclave à Bamako dans le cadre de la tenue de la 76e session ordinaire des ministres. Durant deux jours de travaux, les ministres en charge de l’Energie et de l’Eau des pays membres que sont la Guinée, la Mauritanie, le Sénégal et le Mali ont abordé des sujets relatifs à la vie de l’organisation en plus des projets communs. Ils ont également apprécié l’état de la mise en œuvre des recommandations faites par les chefs d’Etat, a fait savoir une source au ministère malien de l’Energie et de l’Eau qui a ajouté que “d’importantes décisions étaient attendues notamment en matière d’énergie et de navigation”.

Rassemblées par

Alassane

Commentaires via Facebook :