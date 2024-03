Dans un message posté sur sa page facebook, le Président du parti Alliance des forces démocratiques (Parti Afd), Dr Modibo Soumaré donne son avis sur ce dont le Mali a besoin pour l’heure. «En vérité, on a besoin de meeting pour nous annoncer l’autonomie énergétique. En vérité, on a besoin de prise de parole des plus hautes autorités pour nous annoncer la date de l’élection présidentielle et l’installation d’un pouvoir démocratique issu de la volonté du peuple souverain à travers un vote libre et transparent. En vérité, on a besoin de référendum pour que le peuple réaffirme que le Mali est et reste membre de la Cédéao», a-t-il souligné. Et Dr Modibo Soumaré de poursuivre : «Je reste convaincu qu’il faut un dialogue de haut niveau avec tous les Maliens sans saupoudrage. Oui, je réaffirme ma profonde conviction que la démocratie est la meilleure voie pour accéder au pouvoir et l’exercer au nom du peuple».

