À l’occasion de la célébration du 60e anniversaire de l’armée malienne, le Vice-président du parti PRVM-FASOKO, M. Kalifa Dembélé a présenté, au nom de tout le parti, ses meilleurs vœux à toutes les forces composantes de l’Armée nationale. Il renouvelle ses condoléances les plus attristées aux disparus sur les champs d’honneur et souhaite prompt établissement aux blessés militaires.

Cette date est également un moment idéal pour encourager les Forces de Défense et de Sécurité dans la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme auxquels elles font toujours face depuis belle lurette.

« Dans l’exécution de leur mission régalienne de défense et de sécurité qui requiert plus d’unité et de solidarité pour la réussite de celles-ci », a exhorté M. Dembélé.

Par ailleurs, le Vice-président du parti a rappelé l’importance et le caractère sacré de leur mission au bénéfice de la Nation. C’est pourquoi l’Armée nationale doit rester au-dessus de la mêlée politique. Cette neutralité est gage de son efficacité, du consensus ainsi que de certains vécus autour d’elles.

Le vice-président du parti dira enfin : « Si l’année 2020, comme certaines précédentes, a été charnière pour les Forces de Défense et de Sécurité, le PRVM-FASOKO souhaite que l’année 2021 soit une année de Paix, de Cohésion et de tranquillité pour elles. À chaque fois qu’elles seront en Paix, cela traduirait la santé du Peuple malien ».

Opération Maliko à Tombouctou: une série de rencontres du nouveau commandant avec les forces armées

Le nouveau commandant de la 5ème Région militaire et chef du secteur du théâtre de l’opération Maliko, le Colonel Mamadou S. Koné a rencontré le 15 et 18 janvier 2021, les officiers des forces armées et de sécurité et la troupe au camp Cheick Sidi Bekaye de Tombouctou. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une prise de contact et de présentation. Pour le colonel Koné les défis à relever sont énormes, il s’agit entre autres de la sécurisation des personnes et de leurs biens ainsi que la défense de la nation et le service à son pays.

Rencontre entre le Gouverneur et le président du conseil régional de Tombouctou

Le ministre de la Communication et de l’Économie numérique a reçu ce mardi 19 janvier 2021, M. Bakoum Kanté et M. Boubacar Ould Hamadi respectivement Gouverneur et président du conseil régional de Tombouctou. Cette visite de deux responsables de la 6ème Région administrative du Mali s’inscrit dans le cadre de l’organisation du retour des services financiers à Tombouctou. Un retour qui nécessite le bon fonctionnement de la connexion internat dans ladite Région. Selon les deux responsables de la cité de 333 saints, l’absence de services financiers est un obstacle majeur dans le bon fonctionnement de l’administration publique et mes collectivités locales de la Région.

Diplomatie : l’Ambassadeur du Qatar au Mali

Le ministre malien en charge de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le Lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga a reçu ce lundi 18 janvier 2021, l’Ambassadeur de Qatar au Mali, M. Abdoulrahamane Al-Senaidi. Au cours de la rencontre, les échanges sont portés sur la transition, les réformes institutionnelles, la problématique de la gestion sécuritaire ainsi que les priorités dudit département notamment l’opérationnalisation des nouvelles régions et l’organisation des futures échéances électorales.

Bafoulabé : Les acteurs scolaires outillés sur l’importance de l’école

Dans le cadre de la campagne ‘’Back to school’’ édition de 202O-2021, une formation de renforcement de capacité a été organisée à l’endroit des directeurs d’écoles, les mairies chargées de l’éducation ainsi que les comités de gestion scolaire (CGS) dans les 5 communes du cercle le 18 janvier 2021.

Elle a été initiée par le service social et l’éducation appuyée par l’UNICEF. Selon les organisateurs, elle permet aux encadreurs de se former qui à leur tour formeront les élèves brillants de leurs localités respectives afin qu’ils sensibilisent leurs frères et sœurs sur l’importance de l’école.

Fête de l’armée : Mopti n’est pas resté en marge

À l’occasion de la célébration du 60e anniversaire de l’armée, le Chef de l’Exécutif régional le Colonel-major Abass Dembélé entouré des membres de son cabinet, des chefs militaires et paramilitaires ainsi que les autorités politiques a rendu hommages aux forces défense de sécurité à travers le dépôt de gerbe de fleurs au pied du Monumentdes martyrs à Mopti, ce mercredi 20 janvier 2021. Selon lui, ce dépôt de gerbe fleur est un devoir de mémoire pour nos vaillants soldats tombés pour la défense de la patrie.

Sikasso : Le Comité de sécurité est opérationnel !

Financée par le programme de Nations-Unies pour développement (PNUD), la mise en place du Comité de sécurité de la région de Sikassoa a pris fin le mardi 19 janvier 2021. Plus de 80 personnes ont participé à cette rencontre durant ses deux (2) jours de travail. « Ce comité vise à réfléchir sur la prise de compte des besoins de l’homme dans le domaine sécuritaire », a précisé un ses organisateurs. L’activité a été organisée par le commissariat à la réforme du secteur de la sécurité.

Koutiala : le nouveau Gouverneur de région installé dans ses fonctions !

« On est venu pour travailler et ce travail commence maintenant avec le concours de tous », c’est par ces propos que le tout nouveau Gouverneur de la cité de l’or blanc, le General brigade Abdoulaye Cissé s’est adressé à sa population, le vendredi 15 janvier 2021. À ses dires, la population de Koutiala doit être en première ligne pour le développement de la Région. La cérémonie a marqué la présence des autorités administratives, politiques, coutumières et religieuses … En rappel, le General Abdoulaye Cissé fut le Gouverneur à Mopti.

Le CNT perd un de ses membres !

C’est dans un communiqué publié, le mardi 19 janvier 2021 que le président du Conseil National de la Transition (CNT), M. Malick Diaw a informé l’opinion nationale et internationale du décès, de M. Abrahman Ould Youba, Membre de l’organe législatif de la transition. En outre, le président du CNT a tout d’abord présenté en son nom et au nom de tous les membres du conseil transitoire ses condoléances les plus attristées à la famille du disparu et ses collaborateurs.

