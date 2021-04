Centre : L’armée reste présente à Farabougou

Le Haut Conseil Islamique du Mali (HCI/Mali) a informé vendredi dernier (16 avril 2021) l’opinion nationale et internationale que l’Accord de cessez-le-feu signé entre les donzos (chasseurs) et les jihadistes dans le cercle de Niono est devenu «un accord de cessez-le-feu définitif entre ces deux groupes». Cet accord définitif a été conclu ce vendredi 16 avril dans la forêt de Hadji-wêrè dans le cercle de Niono. Il inclut toutes les clauses de l’Accord du 14 mars dernier, sauf le départ des FAMa de Farabougou qui n’est plus une condition pour la paix et la réconciliation entre donzos et jihadistes dans cette zone. Mais, le conflit entre les FAMa et groupes jihadistes dans le cercle de Niono n’est pas concerné par cet accord définitif.

Le HCIM a profité de cette heureuse occasion pour remercier le ministre de la Réconciliation, le Colonel-major Ismaïl Wagué pour «son implication personnelle et son sens élevé pour la paix et la réconciliation». Il a aussi remercié les groupes donzos et jihadistes pour «leurs engagements et leurs disponibilités à inscrire désormais leurs actions dans l’intérêt des populations du cercle de Niono». Le Haut conseil a également manifesté sa reconnaissance à toutes les bonnes volontés qui ont accompagné ses médiateurs durant tout le processus de la médiation conduite par Moussa Boubacar Bah.

DEUIL : La nation rend hommage à un fils engagé pour la réconciliation nationale

Assassiné devant son domicile dans la matinée du mardi 13 avril 2021, les obsèques de Sidi Brahim Ould Sidatt ont lieu vendredi dernier (16 avril 2021) dans son village natal,à Ber (région de Tombouctou). Auparavant, le vice-président de la Transition, Colonel Assimi Goïta, a présidé à la base 101 de Sénou une cérémonie d’hommage lors du départ du cercueil. Au cours de ladite cérémonie, le Colonel Goïta a décoré l’illustre disparu de la médaille d’Officier de l’Ordre national à titre posthume au nom du chef de l’État en déplacement au Congo Brazzaville.

SOLIDARITE : Ançardine et l’ONG Almal au chevet des veuves et orphelins de l’armée

Dans le cadre des préparatifs du mois de Ramadan, la Fédération d’Ançardine Internationale a offert des vivres aux veuves et orphelins des militaires et paramilitaires qui se sont sacrifiés pour la patrie. La cérémonie de remise au service social des armées a eu lieu le 12 avril 2021. Ce don, d’une valeur de 5 000 000FCFA, est constitué de sacs de riz de 50kg, du sucre, du lait et de l’huile.

Le lendemain, ce fut le tour de l’ONG Almal de consoler les veuves et orphelins de nos vaillants soldats tombés sur le champ de l’honneur. D’une valeur de plus de 10 millions de F CFA, ce don est composé de 120 sacs de riz, 240 sacs de sucre, 120 cartons de lait, 120 bidons d’huile, 120 kg de datte et 1200 sachets de spaghetti. Il vise à alléger les dépenses des veuves et orphelins des militaires tombés sur le champ de l’honneur en cette période de ramadan.

«RAMADAN SOLIDAIRE» : Solidaris223 offre des kits alimentaires à 30 familles vulnérables

Dans le cadre de son traditionnel projet Ramadan solidaire», les responsables de l’Association Solidaris223 ont offert des kits alimentaires à 30 familles vulnérables. Une opération réalisée avec l’appui de l’ONG ADSC. Au cours de cette activité, qui a eu lieu ce mercredi 14 avril 2021 à Sirakoro, cette ONG a pu soulager de nombreux démunis. «Nous remercions notre partenaire l’ONG ADSC pour sa bonne collaboration», a déclaré Mme Dicko Amina Dicko, présidente exécutive de Solidaris223. Par la même occasion, a-t-elle conclu, «nous sollicitons l’accompagnement de toutes les bonnes volontés pour atténuer la souffrance de toutes ces familles qui sont dans l’attente et ne qui cessent de nous appeler à l’aide en cette période particulière» !

UEMOA : Lassine Bouaré, le nouveau commissaire du Mali

La commission de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) a été renouvelée la semaine dernière. Les 8 pays membres de l’organisation sous régionale ont chacun proposé un nom et c’est l’ancien ministre Lassine Bouaré qui est désormais le commissaire pour le Mali. Une nomination justifiée pour ce cadre émérite. Dans un communiqué daté du mercredi 14 avril 2021, le Président de la commission de l’Uemoa Abdallah Boureima informait de la nomination des nouveaux membres de la Commission de l’UEMOA, dont Lassine Bouaré au compte du Mali. Notre pays à eu le privilège de présider cette commission par l’ancien ministre des Finances, M. Soumaila Cissé (paix à son âme) lors de la mandature 2004-2011.

COOPERATION : Le Mali et la Pennsylvanie veut booster leurs relations économiques

A l’invitation de la Chambre de commerce Mali-USA et de la mairie de Philadelphie, l’ambassadeur du Mali à Washington (USA) s’est entretenu avec les autorités politiques locales et les membres de ladite chambre. Pour la circonstance, l’ambassadeur Mahamadou Nimaga était accompagné de M. Ibrahima Biridogo (2e conseiller) et de Mme Fatoumata Traoré, assistante chargée des relations commerciales et du secteur privé à l’ambassade.

«Le but de la visite à Philadelphie était de poser les jalons d’une fructueuse coopération commerciale et économique avec la Pennsylvanie, particulièrement avec la ville de Philadelphie», a précisé le diplomate malienne. En marge de la visite, l’ambassadeur a eu des «échanges productifs» avec le sénateur Sharif Street, le chef de cabinet du Congressman Dwight Evans, le directeur adjoint du commerce représentant Michael A. Rashid, le Directeur du commerce, l’ancienne membre du conseil de la ville Council woman GLB et les membres du «African Caribbean Business Council». Suite à la réussite de cette mission, M. Nimaga n’a pas manqué d’adresser ses chaleureuses félicitations à MM. Hamidou Traoré et Mohamed Camara ainsi qu’à Mme Mama Traoré pour «leur engagement en faveur de la promotion des investissements vers le Mali».

Rassemblées par la Rédaction

