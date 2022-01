Présidée par Seydou Lamine Traoré, Ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau, la 9ème assemblée consulaire de la Chambre des Mines du Mali a eu lieu le 30 décembre 2021. C’était dans la salle de conférence du Conseil national du Patronat du Mali (CNPM) en présence des délégués venus de toutes les régions. Un moment fort pour le président de la Chambre, Abdoulaye Pona et son équipe, d’exposer le bilan annuel. Une année toujours marquée par la crise sanitaire mondiale due à la Covid 19. Au cours de cette session, les délégués ont examiné et adopté les états financiers dont, entre autres, les comptes administratifs et financiers de l’exercice 2021, discuter et adopter le projet de budget 2022 et dégager les perspectives pour cette année.

Devant l’invité du jour, le ministre de l’Energie, des Mines et de l’Eau, le président de la Chambre des Mines du Mali, Abdoulaye Pona a passé au peigne fin, les actions de sensibilisation menées par son équipe dans les sites d’orpaillage depuis l’éclatement de la Covid-19. Pour lui, ces actions ont été possibles grâce au soutien du Bureau International du Travail et la Confédération nationale des sociétés coopératives. Leurs missions de sensibilisation ont permis, selon lui, de minimiser les risques sur les sites d’orpaillage. Malgré cette crise sanitaire, Pona se dit satisfait. Il espère que la production d’or au Mali pourrait dépasser les 71, 237 tonnes de l’année précédente. Le ministre Seydou Lamine se réjouit de la bonne santé du secteur minier. Cependant, il a sollicité l’implication de tous les miniers afin que l’or brille pour tous les maliens.

L’AFD lance son centre d’excellence Macky Sall

Soucieux du leadership des cadres politiques maliens en général et de ses militants en particulier, l’Alliance des Forces démocratiques (AFD) a concrétisé son projet de création de l’école du parti. Le lancement de ce centre d’excellence s’est effectué le samedi 08 janvier 2022 à l’hôtel Radisson Collection. Cet espace d’apprentissage politique dénommé, Centre d’excellence président Macky Sall, est ouvert à tous les politiques. Il permettra, selon le président de l’AFD, Dr Modibo Soumaré de mieux former des hommes et des femmes à mieux faire face aux défis politiques. Pour lui, l’échiquier politique malien manque de formations. C’est dans cette optique que les vrais débats ont pris la rue.

Le président Soumaré a expliqué à l’assistance les raisons du nom de ce centre. L’AFD et le parti du président Macky Sall sont des partis amis qui ont les mêmes visons. En ligne pour cette cérémonie, un conseiller du président Macky a félicité cette initiative de l’AFD.

Au cours du lancement, les responsables des partis politiques invités ont salué l’initiative. Pour eux, le monde politique malien manque d’espace de formation de ce genre. Et ce centre d’excellence pourrait combler ce vide.

