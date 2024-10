La Direction des Grandes Entreprises des Impôts ne va certainement pas déroger à la longue tradition de performance instaurée par le directeur Hamadou Fall Dianka. Instaurée depuis plus de trois exercices, la dynamique ascendance des recettes fiscales est en bonne voie de se reproduire cette année avec déjà plus de 800 dans la cagnotte, à trois mois du terme budgétaire. Il ne reste en définitive que 300 milliards de nos francs à recouvrer qui ne semble point au-dessus de l’ingéniosité éprouvée de la principale machine pourvoyeuse des impôts. De source bien introduite, en tout cas, aucun effort n’est en train d’être épargné pour être au rendez-vous des résultats annuels attendus, alors que la barre comme chaque année est placée à plusieurs crans plus haut, au gré des prouesses engrangées à l’exercice précédent. Le cap fixé est de 1 100 environ dont l’atteinte serait synonyme d’un autre record inédit. Mais le succès de cette année s’annonce davantage plus savoureux parce qu’il aura été réalisé dans un contexte économique très peu propice avec le poids de la crise énergétique sur la majorité des grands contributeurs.

