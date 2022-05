L’ancien meneur de jeu du M5-RFP, Issa Kaou Djim, a récemment déclaré que Dr Oumar Mariko est le seul responsable du mouvement insurrectionnel à oser faire des critiques publiques.

’’Je ne partage pas sa politique mais reconnais qu’il reste un patriote. Il a toujours soutenu l’armée et personne ne peut dire le contraire’’, selon l’ancien coordinateur général du M5-RFP qui invite les uns et les autres à visionner les anciennes vidéos des manifestations du M5-RFP.

Tiken Jah aux Colonels du Mali, de la Guinée et du Burkina

De son vrai nom Moussa Doumbia, l’artiste ivoirien Tiken Jah Fakoly, a publié le 17 mai 2022, un message sur sa page facebook à l’endroit des Colonels du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso. «La corruption qui sévit en permanence dans les régimes démocratiquement installés en Afrique pourrait être freinée durablement par des régimes de transition, qui ont le devoir de créer les conditions d’une démocratie plus forte. Mali, Guinée, Burkina, le peuple africain vous regarde! »

Le gasoil de plus en plus rare

De plus en plus, le gasoil devient introuvable à Bamako. S’en approvisionner s’avère un véritable parcours de combattant. Dans les rares stations où on en trouve, il faut attendre parfois des heures. Dans certains cas, ne soyez pas surpris de ne pas obtenir la quantité demandée. La station Yara Oïl, non loin du monument Kwamé Nkrumah, offre depuis quelques jours le spectacle d’une longue file d’attente de véhicules.

Depuis la semaine passée, des voyageurs ont semble-t-il renoncé à se déplacer, faute de carburant. Dans le monde des transports urbains, certains chauffeurs de Sotrama ont aussi déposé la clé.

Feux en détresse dans le District: la mairie indexée !

A l’incivisme des usagers des routes, notamment sur les grandes artères et intersections non moins importantes de la capitale bamakoise, s’ajoute la détresse des feux de signalisation. De l’incivisme à l’anarchie, les édifices et autres symboles de la Républiques connaissent une dégradation avancée au vu et au su des autorités compétentes.

De la commune I à la commune VI en passant par les communes II, III et IV, le constat est simplement décevant. Rares sont les feux conformes aux normes de régulation de la circulation. S’ils ne sont pas défectueux, ils sont inexistants dans certaines intersections.

Interrogés sur la question, des usagers accusent le laxisme de la Mairie centrale. Ont-ils tort ?

