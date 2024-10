Nouvelles brèves : Technologie : L’AES ambitionne un projet satellitaire

Dans le cadre de la coordination de leurs actions sur plusieurs terrains, les pays de la Confédération des Etats du Sahel, composée du Mali, du Burkina Faso et du Niger, envisagent un projet structurant dans le domaine des technologies. Il concerne notamment la conception et le déploiement de deux satellites : un pour les télécommunications et un autre dédié à la détection terrestre à distance.

En début de semaine dernière, le président en exercice de la Confédération des Etats du Sahel (AES), le colonel Assimi Goïta, a accordé une audience dans ce cadre à des ministres des trois pays en plus des représentants de la société russe, Glavkosmos, spécialisée dans les activités spatiales et filiale de l’agence spatiale russe Roscosmos. Selon la présidence de la République du Mali, ce projet structurant constitue une réponse aux défis de la souveraineté, de la sécurité et du développement de la région s’articule autour de trois axes majeurs.

“Le premier concerne la mise en place d’un satellite de télécommunication, qui permettra de renforcer l’infrastructure numérique à travers une meilleure couverture Internet, ainsi que la diffusion de la radio et de la télévision dans les pays de l’AES. Le deuxième volet, tout aussi important, est la constellation de satellites d’observation terrestre. Ces dispositifs permettront de fournir des imageries satellitaires à haute résolution pour divers secteurs stratégiques tels que l’agriculture, la santé, l’éducation, ainsi que la sécurité et la défense, notamment pour le contrôle des frontières et la prévention des risques et catastrophes. Enfin, un volet formation”.

Elevage : La volaille à l’honneur

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités contribuant à la promotion des produits de l’aviculture, une rencontre ente acteurs du secteur sera désormais instituée au Mali. Dénommé, Salon international des volailles “Siv-Mali 2024” la première édition de ce rendez-vous aura lieu à Bamako du 19 au 21 octobre 2024.

L’annonce a été faite par le gouvernement à l’issue du conseil des ministres du mercredi 25 septembre qui a indiqué que l’évènement sera organisé par la Fédération interprofessionnelle de la filière avicole du Mali sous le thème “Filière avicole, facteur de renforcement de la souveraineté et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle”.

Cette première édition du SIV-Mali regroupera plus d’un millier de participants venant d’horizons divers aura comme pays invité d’honneur le Royaume du Maroc, selon les estimations. Cette initiative, première du genre au Mali, est censée être un cadre privilégié de partage du savoir-faire, des innovations et de réflexion pour la promotion des produits de l’aviculture.

“C’est également un véritable créneau pour les acteurs de la filière de nouer des partenariats féconds. Ce Salon qui. L’impact attendu est le transfert de techniques et de technologies innovantes, la disponibilité d’une large gamme de produits de l’aviculture pour rehausser le niveau de la production et de la productivité avicole”.

Rassemblées par

Alassane

