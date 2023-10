Calendrier du pèlerinage 2024 à la Mecque : La nouvelle « touche » de l’Arabie Saoudite

Plus besoin d’attendre le mois de ramadan pour commencer les préparatifs du pèlerinage. L’Arabie Saoudite a apporté des changements et a déjà donné le ton des formalités pour le Hadjj. Celles-ci s’étendent du 16 septembre 2023 au 29 avril 2024.

Désormais les organisateurs et les pèlerins devront se lever tôt pour l’accomplissement du cinquième pilier de l’islam. Et pour cause, selon L’Observateur, rapporté par seneweb, l’Arabie saoudite a décidé de réajuster le calendrier d’accomplissement des formalités pour le Hajj. Pour l’édition 2024, celui-ci s’étend du 16 septembre dernier au 29 avril prochain.

Auparavant, dans plusieurs pays d’Afrique sud saharien, on avait l’habitude d’attendre le mois de Ramadan pour commencer les opérations et l’organisation du voyage.

En plus de l’aménagement du calendrier des procédures, l’Arabie saoudite a revu le mode d’attribution des places aux délégations des pays pour le passage à l’étape de Mouna-Arafat, réputée « difficile ». «Avant, les places étaient attribuées selon les zones de départ des pèlerins : Afrique noire, Afrique arabe, Europe… Mais cette fois-ci, les premiers pays à terminer leurs formalités auront les meilleures places. C’est une manière d’inciter les pays à terminer leurs opérations le plus tôt possible, parce que plus souvent, c’est à l’étape de Mouna-Arafat que les pèlerins ont des difficultés avec des places insuffisantes et exigües, une restauration qui laisse à désirer…».

Amadou Sidibé

