“C’était un peu biaisé dans ma tête…” : Aya Nakamura, cash, prend la parole sur la cérémonie d’ouverture des JO de Paris

L’heure est aux confidences pour Aya Nakamura. Lors d’un live sur ses réseaux sociaux, la chanteuse a abordé en toute transparence sa participation à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris. De ses répétitions avec la garde républicaine aux polémiques qui l’entourent, elle n’a éludé aucun sujet.

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 auront eu le mérite de marquer les esprits à l’international. Le 26 juillet, la tant attendue cérémonie d’ouverture s’est orchestrée dans la ville de l’Amour. Malgré la pluie torrentielle, tous les artistes à l’honneur ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour assurer le spectacle.

Et parmi eux, Aya Nakamura ! La célèbre chanteuse a brillé aux côtés de la Garde Républicaine sur le pont des Arts, qui relie le Louvre à l’Académie française. Parée d’une somptueuse tenue dorée, la star, plus rayonnante que jamais, a captivé les foules avec un magnifique medley de deux de ses tubes, Pookie et Djadja, tout en revisitant “For me, formidable”, l’un des grands classiques de Charles Aznavour.

C’était un peu biaisé dans ma tête

Ce dimanche 25 août 2024 au cours d’un live sur ses réseaux sociaux, l’heureuse maman de deux enfants est revenue sur les vives polémiques quant à sa participation. A rappeler que la star avait notamment fait face à une vague de racisme de la part de groupuscules d’extrême droite. “Je ne m’y attendais pas du tout, j’étais chokbar (choquée ndlr)”, a confié Aya Nakamura. “De une, lorsqu’on m’a proposé de faire l’événement (…) je ne savais pas ce que ça représentait. C’était un peu biaisé dans ma tête”.

En pleine tourmente, la principale intéressée a été interloquée que des artistes, aient à mi-mots contesté sa légitimité à se produire lors de la cérémonie d’ouverture des JO : “Quand je voyais des trucs sur les réseaux sociaux, Dieu Merci, heureusement, je ne suis pas tombée sur tout (…). J’ai déjà eu ma dose de toute façon”. Face caméra, Aya Nakamura a alors renchéri sans filtre : “J’ai vu tout le monde dire ‘et moi ?’, ‘pourquoi elle ?’, ‘ce n’est pas normal, je chante mieux’. Ah bon ?!(…) C’était moi l’élue”.

Je suis quelqu’un qui intériorise beaucoup

Très heureuse de sa prestation, la pétillante brune s’est visiblement bien amusée lors des répétitions, mais aussi le jour J. “Franchement, c’était trop bien. Je suis très fière de moi, ça été fait, maintenant tranquille ! Un show de plus qui a été fait”. Malgré l’immense pression sur ses épaules, Aya Nakamura a su la gérer avec brio : “Je suis quelqu’un qui intériorise beaucoup. Je travaille beaucoup sur moi aussi. Quand même je stresse, j’arrive à canaliser ça (…). On s’est amusé de ouf avec la Garde Républicaine. On s’est vraiment amusé pendant les répét'”.

Je n’ai jamais eu de remarques bizarres sur mon physique

Louant le travail des musiciens, l’artiste de 29 ans n’imaginait pas que leur collaboration allait autant faire parler. “Il y a quelques jours on a regardé la redif’, on était ‘ah ouai Banger (quelque chose d’incroyable ndlr) ! Tu blaguais Aya, au final regarde ! (…) Et concernant les polémiques (…) de toute ma vie avant d’être chanteuse, je n’ai jamais eu de remarques bizarres sur mon physique”, a précisé Aya Nakamura, également ciblée par des commentaires sexistes.

Et de compléter : “Ce n’est que quand j’ai commencé à être connue que j’ai commencé à avoir des remarques bizarres, du style : ‘tu ressembles à un mec’…Ok ! (…) Et je pense que (…) qu’en tant qu’artiste noire, j’ai pris pour tout le monde (…) la caricature de la femme noire que certains ont vu en moi (…)”.

Source: https://www.purepeople.com/

Commentaires via Facebook :