Portrait : Amadou Diadie Sankare

Diadié Sankaré, est un homme d’affaire et non moins ancien président du patronat malien, il est un véritable créateur d’emplois. Ses sociétés sont partout au Mali et dans la sous-région, dans lesquelles il emploie plus de 4000 personnes au Mali. Amadou Diadié Sankaré est le promoteur des sociétés SAER- EMPLOI et Mali Créance. Voici en quelques lignes son parcours.

Agé d’une soixantaine d’année et natif de Nianfuké, Diadié Sankaré à une maîtrise en économie et sciences de gestion à l’université Cheick-Anta-Diop de Dakar, un DESS en comptabilité au Conservatoire national des arts et métiers à Paris puis un MBA en ingénierie comptable et financière et management des sociétés à l’université du Québec à Montréal, ce fils de médecin est rentré au Mali transformé, avec l’envie de relever les défis, mais a su attendre son heure. De 1982 à 1992, il commence sa carrière comme fonctionnaire, d’abord en tant que conseiller économique du gouverneur de Koulikoro, ensuite comme contrôleur de gestion, avant de devenir directeur de l’Office des relais touristiques de l’intérieur (ORTI) puis de l’hôtel Sofitel-Amitié, à Bamako. Dès 1993, Diadié Sankaré crée SAER (la Société africaine d’études et de réalisations). Cette société est spécialisée aujourd’hui dans le domaine des ressources humaines devenant ainsi le premier opérateur des services de ressources à valeur ajoutée et à l’application de l’outsourcing intégral de la fonction ressources humaines au Mali. Au fil de son évolution, la société SAER a développé une palette de service qui couvre l’ensemble des activités liées au domaine de l’emploi. Avec un effectif de plus de quatre milles(4000) employés, la Société SAER regroupe des compétences assez diversifiées pour répondre, dans une large mesure, aux besoins des entreprises clientèles. L’essentiel des activités de SAER-EMPLOI est piloté à Bamako, mais elle a également procédé à l’ouverture des filiales dans plusieurs pays de la région (Sénégal, Côte d’Ivoire, Niger, Guinée et Burkina Faso).

Recrutement, placement, formation, audit, gestion du personnel, de la paie, des conflits socioprofessionnels… SAER-Emploi, la société mère, est aujourd’hui le leader des services de gestion des ressources humaines en Afrique de l’Ouest francophone, où elle est présente dans sept pays, avec plus de 7 000 employés. Elle réalise 30 % du chiffre d’affaires du groupe, qui, depuis 2007, a diversifié ses activités dans des domaines aussi divers que la finance, l’ingénierie, l’agro-industrie, en passant par les transports, avec notamment Mali-Créances créée en 2007 et spécialisée dans le recouvrement de créances pour le compte des tiers, DS CONSULTING créée en 2010 et escortant comme bureau d’étude spécialisé dans le développement des marchés ; IMS créée en 2010 sous le nom de SAER NIME consacrée à l’extraction et à la construction d’infrastructures ; DSBI créée en 2013 est spécialisée dans les passations des marchés Commerce général transit Import / export et de l’industrie ; Bio Mali (huile pour le secteur pharmaceutique) ou encore SEYAM (purée de mangues).

En 2014 qu’il a créé une société, Securinord, spécialisée dans la sécurité pour la Minusma dans le nord du pays. Le PDG de (SAER) reste accessible et discret, sans chauffeur ni secrétaire. Il gère son groupe comme une PME familiale, sans jamais se mettre en avant.

Oumou SISSOKO

