Extirpation du commandant de la FORSAT : les syndicats de magistrats dénoncent une « évasion »

Placé sous mandat de dépôt, le commandant de la FORSAT Oumar Samaké a été extirpé, ce vendredi soir, de la prison centrale de Bamako par des centaines de policiers en colère. Le communiqué des syndicats de magistrats n’a pas tardé. Les magistrats qualifient l’acte d’ « évasion ».

Un groupe d’agents de sécurité, en « rébellion et lourdement armés » ont orchestré, dans l’après-midi du 03 septembre 2021, l’« évasion» de la Maison Centrale d’Arrêt de Bamako du commissaire divisionnaire Oumar Samaké. Il s’agit du commandant de la FORSAT « inculpé et placé en détention » par un magistrat instructeur, dans l’affaire dite ” des événements des 10, 11 et 12 juillet 2020″.

Le Sam et le Sylima condamnent des agissements « illégaux et intolérables », et exigent du gouvernement des décisions pour que la force demeure à la loi et à elle seule. Faute d’« actions vigoureuses et vérifiables du gouvernement contre les auteurs et complices de cette rébellion », les magistrats actions syndicales dissuasives annoncent des « actions syndicales dissuasives ».

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

