L’Alliance pour la démocratie au Mali, Parti africain pour la solidarité et la justice (Adéma-PASJ) a tenu le samedi dernier, dans un hôtel de Bamako, sa 17è Conférence nationale ordinaire. L’événement a rassemblé, outre les responsables du Comité exécutif, plusieurs cadres, élus et militants de la formation politique.

La cérémonie d’ouverture était présidée par le président du parti, Pr Tiémoko Sangaré. L’on notait également la présence des représentants de plusieurs partis et regroupements politiques de l’opposition et de la majorité présidentielle. Après l’exécution de l’hymne du PASJ, le Pr Tiémoko Sangaré a, dans son discours d’ouverture, rendu un vibrant hommage aux Forces armées maliennes, présenté ses condoléances aux familles de toutes les victimes de la crise. En outre, le président de l’Adéma-PASJ a souligné que le parti reste attaché à ses engagements politiques dans le respect strict des idéaux qui sont les siens. «Qu’il s’agisse du soutien au président de la République dont il a contribué à la réélection, de l’Accord politique de gouvernance dont il est signataire, des recommandations et résolutions du Dialogue national inclusif (DNI) dont il a été partie prenante», a-t-il développé. Aussi, le président du parti de l’Abeille a-t-il indiqué que la mise en œuvre des quatre grandes résolutions adoptées par le DNI, incombe à toutes les forces vives de la nation, notamment les acteurs politiques. De façon particulière, les résolutions qui se rapportent aux élections doivent faire l’objet d’une attention et d’un engagement soutenus de la classe politique. Et le président Sangaré de lancer: « vous devez garder à l’esprit que notre parti nourrit de très grandes ambitions pour les législatives à venir ». Aussi, le Pr Sangaré a rappelé que des défis majeurs se profilent à l’horizon pour notre pays, notamment l’organisation des élections législatives avant le 2 mai prochain et la tenue de la révision constitutionnelle.

