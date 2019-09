La vie du parti et le dialogue politique national inclusif étaient les thèmes de la 2é conférence régionale des sections Rpm (Rassemblement pour le Mali) de Ségou, qui s’est déroulée le samedi 14 septembre au Centre d’animation pédagogique de San. C’était sous l’égide de M. Abdramane Sylla, secrétaire politique du Bureau politique national du parti.

-Maliweb.net- Cette 2e conférence régionale de la fédération Rpm de Ségou, selon son premier vice-président, Boubacar Touré, est une occasion d’évaluer sans complaisance afin de mieux préparer le parti pour les défis à venir.

Il s’agit de la participation active des Tisserands à un dialogue politique inclusif, le renouvellement des organes pour un congrès réussi, les élections législatives, le couronnement du mandat d’IBK par un avancement progressif du Mali dans tous les domaines.

Il a aussi indiqué que le parti est la première force politique de la région avec quatorze députés et quatre cent-vingt-six élus municipaux dont trente-trois maires. « Etre la première force en est une chose et s’y maintenir est une autre paire de manche ». C’est pourquoi, le premier vice-président a invité les militants à plus d’efforts et d’initiatives.

Le chef de la délégation, Abdramane Sylla, secrétaire politique du Bureau politique national, a rappelé que les difficultés que le pays traverse concernent d’abord les militants du parti. C’est pourquoi, il les a invités à plus de réflexion et d’engagement afin de faire sortir le pays de l’ornière. L’ancien ministre des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration africaine a, avant de terminer, lancé des piques aux détracteurs du président de la République, qui pensent que tout le problème du Mali est IBK.

Auparavant, le secrétaire général de la section de San, Adama Desse Coulibaly, avait souhaité la bienvenue à tous les délégués. Il a conclu son discours par dire que la population de San dit « merci à IBK pour avoir honoré ses engagements »

Abdrahamane Sissoko/Maliweb.net

Depuis San

