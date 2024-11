A l’occasion de son 34e anniversaire, l’Alliance démocratique pour le Mali (Adéma-Association), a organisé une grande conférence débat sur la crise malienne. C’était le week-end dernier à la Pyramide du souvenir en présence de Mme Sy Kadiatou Sow, présidente de l’Adéma-Association, des personnalités politiques comme Aly Nouhoum Diallo, Bassirou Diarra, Modibo Sidibé et autres.

C’est avec le thème : “Quelles stratégies de sortie de crise (sécuritaire et politique), analyses croisées, débattu par le politologue Dr. Ballan Diakité et l’avocat Me Abdrahamane Ben Mamata Touré, que l’Adéma-Association a éteint ses 34 bougies. Il était question, pour les panelistes, le politologue et l’avocat, d’apporter des réponses scientifiques à la crise malienne.

Les échanges ont duré des heures d’horloge entre les deux panélistes et les participants. Le politologue Diakité voyait en la crise malienne, trois problèmes principaux : le non-respect des principes de liberté, le principe politico-démocratique et la mauvaise gouvernance. Il faut pour le politologue le respect de ces grands principes démocratiques pour sauver le Mali. “Il faut qu’on cesse de croire qu’il y aura un messie qui viendra sauver le Mali”, a-t-il alerté.

Pour Me Touré, le problème, parlant de la crise sécuritaire, est une question de non-appartenance à l’Etat du Mali de certaines personnes et une mauvaise formulation de ce problème. Pour lui, c’est une portion d’individus qui revendiquent la division du Mali mais qui a été généralisé dans sa reformulation. La solution ne doit plus être des reformes de la structure institutionnelle mais seulement de désarmer et réinsérer, a préconisé Me Touré.

Lors des interactions avec le public, beaucoup de participants ont salué l’initiative et regretté aujourd’hui l’absence des politiques sur l’espace. “Nous supplions nos aînés de revenir sur les places de débat. En laissant les places publiques, ces espaces sont occupés aujourd’hui par des gens à ne pas y croire”, a déploré Moctar Ousmane Sy, président du Mouvement “Génération engagée”.

Pour Mme Sy Kadiatou Sow, l’aspect sécuritaire et politique de la crise malienne intéresse tout le monde. C’est pourquoi, l’Adéma-Association a décidé de mener le débat en invitant deux éminents experts autour de la question.

“Il ne s’agit pas de défendre telle position par rapport à telle autre” pour Mme Sy Kadiatou Sow, mais en conclusion, l’objectif, dira-telle, “est de voir ensemble, les stratégies que nous pouvons proposer pour que notre pays sorte de cette crise multidimensionnelle”.

Koureichy Cissé

