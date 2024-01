Alassane Abba de la CODEM : “Et celui qui n’a pas pu te donner la parole, ne te donnera rien”

Alassane Abba du parti politique Codem, a profité de cette 19e conférence de l’Adema, pour retourner à ce parti ses mérites. Pour lui, l’Adema est un grand parti et l’Adema a réussi de grandes choses.

“Pour nous l’Adema est ce grand parti que nous avons connu. C’est grand parti qui a aidé le Mali à se retrouver dans l’ère démocratique. C’est ce grand parti qui a ouvert les chantiers, tous les grands chantiers que nous avons connus. Nous ne sommes pas de ceux qui par jeunesse ou par mépris, veulent dire que l’Adéma n’a rien fait. Nous avons eu la chance de connaître ce pays, d’être là au moment où on avait besoin de quelqu’un pour faire ce pays. On sortait tout juste d’une dictature militaire. Même les fonctionnaires n’avaient pas ce qui faisait leur dignité, leur propre salaire. Nous faisions partie de ceux qui faisaient 6 à 7 mois sans toucher un petit sou de l’Etat. Pourtant nous avons continué à servir dignement notre pays. En se disant que ce n’est pas le salaire qui nous unit au Mali. La chose est terminée quand vous êtes arrivés au pouvoir. Quand l’Adéma est arrivé au pouvoir, ils se sont mis au travail et ils ont redonné à tous les travailleurs leur dignité. Ils ont donné à tous les citoyens maliens leur dignité en leur accordant la parole. Le droit de parle, de s’exprimer. C’est ce qu’on appelle la nation. Ça, nous vous le devons. Et si nous sommes là aujourd’hui, peut-être que nous sommes parmi les communautés les plus négligées, les plus oubliées mais l’Adéma nous a donné la parole. Et celui qui n’a pas pu te donner la parole ne te donnera rien. Je crois qu’il faut nous donner la parole. Nous laisser nous exprimer quand il s’agit de notre pays. Et ça, l’Adéma a su la donner. Merci l’Adéma ! Nous sommes là pour vous témoigner, pour avoir vu d’autres après vous, que nous n’avons rien vu mieux que vous. Rien vu de mieux que vous. On a vu et on a revu. Vous avez réussi des grandes choses qu’on ne peut pas réussir quand on est petit”, a témoigné Alassane Abba sur parti de l’Abeille.

