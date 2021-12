L’Alliance Citoyenne pour la République et la Démocratie (ACRD), une plateforme de regroupements de partis politiques et d’associations, a tenu le samedi 18 décembre, au Mémorial Modibo Kéïta, une journée de réflexion autour des thématiques des Assises Nationales de la Refondation. C’était sous l’égide de son président, Oumar Ibrahim Touré.

-maliweb.net- Les Assises Nationales de la Refondation (ANR) « constituent une chance historique » pour notre pays de repartir sur de nouvelles bases à la suite d’un diagnostic rigoureux, sans concession. Ces mots sont de Oumar Ibrahim Touré, président de l’Alliance Citoyenne pour la République et la Démocratie (ACRD), une plateforme de regroupements de partis politiques et d’associations. Conscient de sa nécessité, le président Touré a affirmé que les ANR permettent de réunir toute la nation, dans sa diversité avec une méthode partant de la base vers le sommet afin de mieux impliquer et surtout écouter les populations.

Grande Plateforme, attachée aux valeurs de la Patrie et de la République, composée de 5 Partis politiques, de 233 Associations et de 10 Mouvements, A.C.R.D. partage et soutient la vision refondatrice de la Transition. C’est pourquoi, elle a décidé d’organiser cet atelier pour réfléchir ensemble à des propositions consensuelles comme contribution à ce gigantesque projet historique.

Le président de l’ARCD a indiqué que les treize thématiques proposées sont à la hauteur de la gravité de la crise. « Elles condensent les besoins majeurs de la Refondation », a-t-il soutenu. Avant d’ajouter que le peuple a l’opportunité de se prononcer sur les axes essentiels, indispensables à la Refondation. Il s’agit des reformes politiques aux questions sécuritaires, de l’agro-industrie à l’économie au sens large, de l’éducation à la culture entre autres.

Il faut pour cela des solutions courageuses, pertinentes, lucides et surtout adaptées à la gravité de cette crise structurelle qui entame notre cher Mali depuis des années, voire des décennies, a fait remarquer le président Touré.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

