Les ressortissants du cercle de Tenenkou résidant à Bamako avec à leur tête Dr Oumar Traoré pharmacien de son État viennent de déposer armes et bagages au parti Ensemble pour la Démocratie et la République (EDR). Ils ont été accueillis à bras ouverts au nouveau siège de cette formation politique à Faladié. Cette cérémonie d’adhésion était présidée par le président de EDR l’ancien ministre Pr Salikou Sanogo qui avait à ses côtés de nombreux cadres du parti dont les anciens ministres Me Demba Traoré et Aoua Paul Diallo. Pour Dr Oumar Traoré, ses premiers pas dans le paysage politique il a tenu à les faire au sein du parti EDR. Et en venant dans cette formation politique, il est venu avec beaucoup de ses frères camarades et amis du cercle de Tenenkou. Dr Traoré considéré comme soutien de beaucoup d’associations a promis de s’investir pour l’épanouissement du parti EDR dans cette localité et voire même au-delà. Aboubacar Maïga, un des ressortissants du cercle de Tenenkou a salué la générosité de Dr Oumar Traoré.

“C’est un homme sociable, aimable, il est parrain de plusieurs groupements de femmes et d’associations de jeunes qu’il soutient constamment”, a-t-il témoigné. Le président de EDR a remercié les adhérents pour le choix porté sur leur formation politique à un moment où les formations politiques sont à la croisé des chemins. “Merci de nous rejoindre pour poursuivre le combat politique pour le Mali. Aujourd’hui certains sont entrain de taper sur les partis politiques comme s’ils étaient des pestiférés pour décourager la population à les rejoindre. Et nous avons été à la bonne école notamment, l’école de Soumaïla Cissé et nous n’allons jamais nous décourager”, a promis le président de l’URD Pr Salikou Sanogo.

Kassoum THERA

