Recalé aux primaires du RPM sur fond de trahison, le président de la Commission Finances de l’Assemblée Nationale a débarqué avec armes et bagages à l’ASMA-CFP de Soumeylou Boubeye Maiga, suite à sa démission le 4 octobre 2018. Une année après, il fait à la fois le bonheur et la fierté du parti de l’ex Premier ministre, qui a plus d’une raison de se réjouir de cette adhésion. Et pour cause, avec son arrivée, l’Asma-CFP de Soumeylou Boubeye Maiga est subitement devenu le grand fleuve vers lequel ruissellent tant de petits ruisseaux en 4e région. Une tendance qui vient d’être confirmée par l’arrivée imminente d’une nouvelle vague d’hommes et de femmes politiques issus de différentes formations. Au nombre de ceux qui ont annoncé leur volonté de rejoindre avec armes et bagages la formation de SBM figurent, en occurrence, l’ex Maire de la commune urbaine de Ségou, Ousmane Simaga, en provenance du PDES, l’actuel Maire de Pélégana, Mariam Bamba de l’UDD, Madani Niang du CNID, 1er adjoint au Maire de Ségou et enfin Jean Marie Keita, président du conseil de cercle de Ségou. De plus, une centaine d’associations de jeunes et femmes ont choisi de basculer sans ambages du côté du député Koumaré. Toutes ces adhésions seront officialisées à la faveur d’une cérémonie en fin Octobre.

Ils viennent ainsi grossir les rangs d’un parti qui compte à son actif en 4è Région 189 des 841 conseillers, 5 députés sur 16, 10 des 38 maires, 1 conseiller national et 11 conseillers de cercle dont le président du conseil de cercle de Ségou. Il est également représenté dans l’ensemble des 622 villages des 30 communes du cercle de Ségou. Derrière cette montée en puissance se trouve la qualité de l’homme qui anime le parti. En effet, aux yeux des Ségoviens, se sont la qualité et le leadership de l’honorable Koumaré qui entretiennent cette dynamique.

Devenu secrétaire général de la section Asma, sa démission a été suivie à l’époque par plusieurs cadres dont le secrétaire général de la section jeune de Ségou, Ibrahim Maiga, et plus d’une quinzaine de sous-sections RPM de la 4e région. Et depuis convergent tous ou presque les poids lourds de Ségou.

Amidou Keita

