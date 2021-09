Assises Nationales pour la Refondation et Organe Unique : Le Gouvernement rencontre les partis politiques

Le ministre de la Refondation de l’Etat, chargé des relations avec les Institutions, le Pr Ibrahim Ikassa Maïga, le ministre de l’Administration territoriale, Lt Col Abdoulaye Maïga et la ministre déléguée auprès du premier ministre, chargée des Réformes politique et Institutionnelles, Mme Fatoumata Sékou Dicko étaient face aux partis politiques le lundi 6 septembre 2021 au CICB. L’objectif était de mieux cerner les assises nationales annoncées, et la création d’un organe unique de gestion des élections.

– maliweb.net– Après la rencontre du Premier ministre, le Dr Choguel Kokalla Maïga avec la classe politique le 27 août dernier avec celle-ci où les débats ont porté entre autre sur la tenue des assises nationales et la création d’un organe unique de gestion des élections et les réformes. Les ministres impliqués sur ces questions, ont à leur tour rencontré la classe politique dont ils attendent la pleine participation. Dans son intervention, le ministre de la Refondation de l’Etat, chargé des relations avec les Institutions, le Pr Ibrahim Ikassa Maïga, est revenu sur les axes prioritaires du PAG (plan d’action gouvernemental). A savoir le retour de la sécurité, les réformes institutionnelles, l’organisation des élections crédibles ainsi qu’une bonne gouvernance. Le Mali fait face à une crise multidimensionnelle et multiforme, et pour le ministre Ibrahim Ikassa Maïga, la tenue d’assises nationales, va permettre de poser les balises de solutions. Et pour ce faire, il est important d’entreprendre des refondations pour le Mali Kura réclamé de tous. Chose qui ne peut se faire de manière unilatérale, aussi cette rencontre s’inscrit dans ce sens pour mieux préparer les assises qui se veut inclusive, n’omettant aucune sensibilité, ni couche de la société. Et pour Mme la ministre délégué aux Institutions, il s’agit d’avoir une vision commune et partagée sur les assises annoncées.

Pour le ministre en charge du portefeuille de la Refondation de l’Etat, chargé des relations avec les Institutions, il ne s’agira pas d’aller refaire les débats, mais plutôt d’appuyer sur les recommandations issues du dialogue national et des précédentes assises et les parfaire.

Si l’unanimité a été portée sur la nécessité pour notre pays de tenir une assise nationale pour la refondation, il n’en demeure pas moins que les intervenants en majorité, estiment que le délai imparti à la transition est limité pour la mission qu’ elle s’assigne avec ces réformes. Toutefois, le ministre de la Refondation de l’Etat, rassure sur l’opérabilité de leur ambition.

Cependant, on pouvait noter l’absence des ténors de la classe politiques qui on sait, dénoncent les conditions de préparation des assises .

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

