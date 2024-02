Dans le cadre des échanges réguliers entre le Mali et ses partenaires, S.E. M. Abdoulaye DIOP, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a reçu en audience, le mardi 20 février 2024, une forte délégation d’Experts américains, conduite par Madame Aditi VIRA, Directrice pour le Sahel et des Affaires africaines au Conseil de Sécurité nationale, une structure rattachée à la Maison Blanche.

La Directrice était également accompagnée de S.E. Mme Rachna KORHONEN, Ambassadeur des États Unis d’Amérique au Mali.

Les échanges ont essentiellement porté sur la coopération bilatérale entre la République du Mali et les États Unis d’Amérique ainsi que des questions d’enjeu sous-régional.

Le Ministre DIOP a ainsi évoqué les avancées réalisées dans le cadre de la transition politique avant de rappeler les contours de la création de l’Alliance des États du Sahel (AES) et la décision de retrait de la CEDEAO, fondée sur des constats empiriques de dysfonctionnements graves de l’Organisation sous-régionale.

Il a, par ailleurs, souligné l’importance de l’appropriation nationale du processus de paix au Mali, à travers le dialogue direct inter-maliens.

S’agissant des perspectives, S.E.M. Abdoulaye DIOP a noté que la visite de la délégation pluridisciplinaire des États Unis au Mali est un pas dans la bonne direction pour que les Autorités américaines aient leur propre vision lucide, indépendante et réaliste de la situation au Mali et des dynamiques de repositionnement au plan sous régional et régional.

Bureau de l’Information et de la Presse / MAECI

