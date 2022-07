C’est dans une liesse populaire et dans une grande mobilisation des grands jours que les militants du RPM, ont célébré les 21 ans d’existence du parti. Les festivités se sont déroulées dans la grande salle de conférence de la Cité des enfants. A la fin des festivités, nous avons recueillis les propos du président du parti, Dr Bocari Tréta.

Le Pouce : Pensez-vous pouvoir rebondir à l’issue des prochaines élections générales ?

BOCARI TRÉTA: ” Je ne porte pas un projet personnel. Il n’y a pas un projet Dr Bocari Tréta. Il y a un projet d’hommes et de femmes réunis sur un socle de valeurs, fort de leurs expériences, de leurs diversités et qui décident de regarder dans un même sens. De ce point de vue, il n’y a pas de doute, les acquis que nous avons capitalisés, nous paraissent suffisants pour nous permettre de rebondir et de reconquérir le pouvoir suprême au Mali ».

Le Pouce: Pour l’unité et la survie du parti, êtes-vous prêts à sacrifier vos propres ambitions?

BOCARI Tréta : ” Pour être sincère avec vous, je n’ai jamais été demandeur. Je n’ai jamais demandé un privilège. Je ne me suis jamais satisfait d’une situation. Si je suis connu dans quelque chose, c’est que je suis un battant. Le parcours historique peut vous amener à des situations, à des fonctions auxquelles vous êtes appelés à répondre. Je n’ai pas une ambition personnelle qui soit mise à mal et qu’on me demande de sacrifier. Je suis un homme de sacrifice. J’ai toujours consenti le sacrifice pour le collectif et pour le projet. Je reste dans cette disposition ».

Entretien réalisé par Tiémoko Traoré.

