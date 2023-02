Cadre stratégique de la refondation de l’Etat : La mise en place d’un outil dynamique se précise

Dans le cadre de la mise en œuvre du Cadre Stratégique de la Refondation de l’Etat, le ministre de la Refondation de l’Etat, chargé des Relations avec les Institutions, Pr. Ikassa Maïga, a présidé l’ouverture du séminaire sur la méthodologie de suivi-évaluation du Cadre stratégique de la Refondation de l’Etat (CPSRE). C’était en présence du coordinateur général du Comité indépendant de suivi-évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation (Cinsere-ANR), Me Amadou Tiéoulé Diarra.

Ce séminaire organisé par le département de la refondation au début de ce mois, 2 février 2023, au Centre International de Conférence de Bamako (CICB), fait suite à la première rencontre de partage des résultats de mise en œuvre des actions du Cadre stratégique de la refondation de l’Etat par le gouvernement à l’intention du Cinsere-ANR. Après l’appréciation du niveau d’application, il s’agit de mettre en place un outil de diagnostic et de suivi-évaluation mieux structuré. C’est dans cette optique que le Cinsere-ANR a proposé un projet de canevas, qui permettra un meilleur suivi-évaluation dynamique et plus adapté aux besoins.

Pour le ministre chargé de la Refondation de l’État, le projet de canevas qui a été proposé doit être partagé avec les représentants du gouvernement. Cela, afin qu’ils s’adaptent aux attentes du Cinsere-ANR pour pouvoir au mieux donner les résultats afin qu’il soit apprécié, à l’intention des autres autorités. Celles-ci relayeront certainement ces résultats au niveau du peuple malien. «Voilà le mécanisme que nous avons voulu mettre sur les rails et que nous allons affiner ensemble pour que le processus de refondation puisse être plus visible et que les acteurs aussi puissent s’impliquer», a-t-il affirmé, ajoutant que les forces vives doivent être opportunément associées à certains aspects de la mise en œuvre. Selon le Pr. Ibrahim Ikassa Maïga, plus de 50% des actions du Cadre stratégique de la refondation de l’Etat connaissent aujourd’hui une mise en œuvre ou un début de réalisation pendant la période de transition. « Ça veut dire que nous sommes sur la bonne voie et que nous devons redoubler d’efforts pour affiner les outils de mise en œuvre, mais aussi d’appréciation de l’état de mise en œuvre », a-t-il souligné.

Dans son intervention, le coordinateur général du Cinsere-ANR, Me Amadou Tiéoulé Diarra, a fait savoir que le plus difficile pendant une réforme est à deux niveaux. Le premier est le passage des généralités aux spécificités. «Le Mali l’a réussi en concevant un cadre stratégique de la refondation de l’Etat», a-t-il déclaré. Le second niveau est de rendre les spécificités opérationnelles et conformes aux aspirations populaires. A l’en croire, le gouvernement de transition s’attèle à s’en acquitter à travers des plans d’actions. «C’est cet exercice d’interactions auquel vous avez bien voulu nous convier aujourd’hui», a rappelé le coordinateur général du Cinsere-ANR.

Rappelons que le Cadre stratégique de la refondation de l’Etat a pour objectif général d’assurer un véritable processus de refondation du Mali à travers la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation. Il est structuré autour de cinq axes stratégiques :«Gouvernance, réformes politiques et institutionnelles» ; «Défense, sécurité, paix, réconciliation et cohésion sociale»; «Croissance économique et développement durable»; «Capital humain, genre et inclusion sociale» et «Jeunesse, sport, culture, artisanat, tourisme et construction citoyenne».

