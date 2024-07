Dans le cadre de la rédaction de l’avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation au Mali, la commission nationale de rédaction, sous la présidence de l’ancien Premier ministre Ousmane Oussoufi Maïga, a rencontré les partis et associations à caractère politique. Il leur a été soumis 50 questions dans cinq thématiques. Les partis ont une semaine pour répondre.

La phase consultative de la rédaction de la Charte nationale pour la paix au Mali a débuté cette semaine à Bamako. Les membres de la commission de rédaction ont rencontré les forces vives de la nation durant toute la semaine ; à savoir : les autorités et légitimités traditionnelles et confessionnelles, des organisations civiles et professionnelles et les partis politiques.

Le mardi 23 juillet, la commission de rédaction de l’avant-projet de la Charte, a échangé avec les partis au CICB pendant quatre heures. Les échanges ont porté sur une cinquantaine de questions reparties entre cinq thématiques : la paix, la sécurité, la réconciliation nationale, la cohésion sociale et le vivre-en-ensemble. Les partis ont une semaine à répondre.

Les principales questions que la commission voudrait comprendre avec les acteurs politiques, sont ; à savoir : Quelle est votre compréhension de la paix ? Quels sont les facteurs entravant la paix au Mali et aussi les mesures à prendre pour parvenir à une paix durable. Les mesures pour la sécurité et le suivi à faire. Les mêmes préoccupations ont été élargies aux autres thématiques.

Dans une semaine, les partis politiques et les autres groupements concertés devraient faire parvenir leurs réponses à la commission qui siège au CICB. Après ces différentes consultations, il s’agira pour la commission de rédiger un avant-projet qui suivra la procédure normale pour atterrir dans l’arsenal juridique malien. A rappeler que les questions peuvent être élargies suivies de leurs réponses.

Koureichy Cissé

