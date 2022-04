Les membres du grin ont repéré une emprise totale du Premier ministre de la transition sur les réseaux sociaux au Mali. Selon eux, ils sont nombreux les faux comptes qui le défendent avec bec et ongle sans même chercher à comprendre. « À la moindre critique à son égard, ce sont tes parents qui vont en subir sur la toile publique », disent-ils. Ces derniers déplorent que des milliers de faux comptes aient été créés pour manipuler des conversations et les orienter notamment en faveur du Premier ministre Choguel K. Maïga.

Certains sont allés jusqu’à dire que le chef du gouvernement a mis des fonds à la disposition des vidéomans, bloggeurs et facefbookers, pour leur permettre de mieux faire leur travail de garde-fou. Les membres reconnaissent la capacité intellectuelle de l’homme, mais ils étaient loin de mesurer cette mainmise totale sur les réseaux sociaux. « À chaque critique contre sa politique, il faut s’attendre à des pluies de répliques, injures et mêmes des menaces », disent-ils.

Cependant, au grin, ils pensent que mêmes les Colonels ne font pas le poids à son armée de réseaux sociaux. Récemment dès l’annonce d’un possible remaniement ministériel, ces derniers ont accru les avertissements et les menaces contre l’idée d’un changement de Premier ministre. Et dire même que sans Choguel, c’est fini pour les Colonels.

Il faut souligner que les faux comptes pilotés par des humains sont souvent créés à des fins malveillantes, pour entretenir la désinformation ou encore pour arnaquer certains utilisateurs. Par ailleurs, les membres pensent qu’il est urgent d’agir en toute responsabilité et de sortir des logiques d’exception pour s’arroger des droits. « L’État de droit ne devrait en aucun cas être obstrué par l’État d’exception. Le non-respect des principes et l’interprétation opportuniste des faits et textes laissent libre court à certaines personnes d’agir à la limite de l’acceptable légal », ont conclu les membres.

Ibrahima Ndiaye

