Ça se passe au grin : Le Premier ministre de la transition, Moctar Ouane à la loupe

Dans le grin, ils étaient très peu à voir venir Moctar Ouane comme Premier ministre de la transition. Il y avait un sentiment de surprise générale. Ce sont généralement les noms de : Tatam Ly, Modibo Sidibé, Choguel K. Maïga, Mohamed Aly Bathily, Zoumana Sacko, Diango Sissoko, entre autres, qui circulaient sur les lèvres des membres du grin.

Dès l’annonce de Moctar Ouane comme le nouveau chef du gouvernement, la surprise fut grande mais pas désagréable, car aucun d’entre eux n’a pu donner un jugement négatif à l’égard du nouveau Premier ministre de la transition. Cependant, Ils ont décidé de l’accepter comme tel vu son caractère neutre sur la scène politique.

Les membres du grin estiment qu’il a un bagage intellectuel et une expérience avérée du fonctionnement de l’Etat qui pourront l’aider à réussir sa mission régalienne. Les membres ont également la conscience que quel que soit celui qu’on amène aux affaires, les Maliens auront à dire et à redire. Donc pour eux, on doit accepter Moctar Ouane comme tel pourvu que le pays sorte de l’impasse et du bourbier politique.

Ibrahima N’Diaye

