Les membres du grin disent être confus sur les attributions du nouveau ministre d’Etat, récemment nommé par le Président de la Transition. Ils s’étonnent qu’un nouveau poste ministériel puisse être créé sans aucune explication détaillée pour une bonne compréhension des Maliens.

Selon eux, les colonels ont mis en place ce nouveau poste pour bien cerner Choguel K. Maïga, car, ajoute-t-ils, ils savent que le monsieur a soif de regagner la Primature même n’étant pas totalement guéri. En effet, après son repos forcé dû à un malaise cardiaque, qui a duré pendant plus de quatre mois, le Premier ministre de la Transition Dr. Choguel a, de nouveau regagné son poste de la Primature et son intérimaire, Abdoulaye Maïga, s’est vu attribuer le poste du ministre d’Etat. Il est toujours en charge de l’Administration territoriale et de la Décentralisation mais appelé à assurer l’intérim du Premier ministre en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance du poste. Cet argument ne tient pas la route, selon les membres du grin. Ils croient fort qu’Assimi et ses hommes ont taillé sur mesure la création de ce ministère pour contrer le Premier ministre. « Entre Choguel et les cinq Colonels, c’est un jeu de passe-passe », expliquent-ils. Ces derniers pensent que Choguel a forcé son retour en agrippant les Colonels avec ces visites médiatisées. De leurs côtés, les Colonels sachant qu’il ne pourra pas tenir longtemps, l’ont mis devant les faits tout en prenant des précautions pour un intérim automatique.

Toutefois, les membres restent convaincus que ce piège mis en œuvre par Choguel va se retourner contre lui. Son tort, disent-ils, c’est d’avoir forcé son retour et aussi accepté la création d’un ministère d’Etat.

Ibrahima Ndiaye

