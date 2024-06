8 juin 1992-8 juin 2024 ! Il y a exactement 32 ans, Alpha Oumar Konaré prêtait serment pour devenir le 1er Président de la République démocratiquement élu. Il venait de remporter le scrutin face à Tiéoulé Mamadou Konaté. La tenue de cette présidentielle mettait ainsi fin à 14 mois de transition, consécutive à la chute de Moussa Traoré.

Dans son premier discours, le 8 juin 1992, Alpha Oumar Konaré a remercié le Président Comité de Transition pour le Salut du Peuple (Ctsp) Amadou Toumani Touré et le gouvernement dirigé par Soumana Sako qui «se sont attelés à la tâche de redonner vie et santé à notre pays».

Le nouveau chef de l’Etat a souligné que ce jour est une étape importante de la longue lutte menée depuis plus d’un demi-siècle, par le peuple malien pour une plus grande maîtrise de son propre devenir, pour plus de bonheur et de prospérité, pour échapper à la sombre spirale de la misère, du désespoir, de l’exclusion, de la fatalité. «Ce jour s’est construit en écho des journées sanglantes des mois de janvier et mars 1991, des grandes journées de meetings et de marches qui les ont précédées, où le mouvement démocratique uni déroulait son énième revendication dans les rues de nos villes…..Ce jour est le fruit de douleurs transfigurées. Cela nous crée une obligation de mémoire, mais également une ardente obligation de changement pour que s’améliore la vie du plus grand nombre….Pour ma part, Président élu d’un peuple qui a souffert, qui est depuis plusieurs décennies dans l’attente d’un mieux-être, je veux être celui qui apporte l’espérance, pas un marchand d’illusions, mais celui avec qui on commence à croire que les choses peuvent changer, que les actes vont enfin suivre les paroles». Extraits du discours d’investiture du Président.

Le 8 juin est une date pleine de symboles. Le 8 juin symbolise avant tout le respect de la parole d’honneur, par un officier supérieur de l’Armée malienne qui a promis de remettre le pouvoir aux nouvelles autorités issues des élections libres et transparentes. «Que soit remercié particulièrement le Lieutenant-Colonel Amadou Toumani Touré pour qui l’honneur de notre pays et l’honneur de sa parole d’officier, ont servi de credo politique et de guide d’action, tout au long des quatorze mois pendant lesquels beaucoup de difficultés ont surgi», a souligné le Président Alpha Oumar Konaré dans ce discours. Quelques années plus tard, la cantatrice Djénéba Seck rendra hommage à ATT avec «Kankélégui».

Le 8 juin symbolise aussi un moment de communion entre le Président de la République et la Presse. Si le Président Alpha Oumar Konaré accordait une interview à la presse publique et privée, le Général Amadou Toumani Touré échangeait à bâton rompu avec les journalistes à Koulouba, en bamanankan.

Le 8 juin symbolise surtout la première alternance pacifique du pouvoir au Mali. Le 8 juin 2002, Alpha Oumar Konaré remettait les commandes à ATT. Le 8 juin symbolise la fête de la démocratie au Mali.

Chiaka Doumbia

Commentaires via Facebook :